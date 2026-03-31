Răsturnare de situație după ce delegația Iranului a decis să plece în SUA

Situația legată de participarea naționalei Iranului la Cupa Mondială a cunoscut o schimbare semnificativă, după ce delegația oficială a decis să se deplaseze în Statele Unite, în ciuda solicitărilor anterioare de relocare a meciurilor.

Anunțul vine într-un context tensionat, în care oficialii iranieni ceruseră anterior mutarea partidelor din SUA în Mexic, invocând motive legate de securitate și de evoluțiile geopolitice din regiune. În pofida acestor solicitări, decizia finală a delegației indică acceptarea programului oficial al competiției.

Prezența Iranului pe teritoriul Statelor Unite pentru disputarea meciurilor din faza grupelor reprezintă un moment important, având în vedere tensiunile politice și contextul regional complicat din Orientul Mijlociu

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat că programul competiției rămâne neschimbat și că Iranul va evolua conform tragerii la sorți. Oficialul a făcut aceste declarații în timpul unei vizite neanunțate la un meci amical al naționalei Iranului, disputat în Turcia.

„Iranul va fi la Cupa Mondială de fotbal şi va juca meciurile din grupă în Statele Unite, conform planificării”, a declarat Gianni Infantino. Acesta a subliniat că nu există modificări în calendarul oficial și că partidele vor avea loc în locațiile stabilite inițial.

„Meciurile vor fi acolo unde ar trebui să fie, conform tragerii la sorţi”, a adăugat președintele FIFA, indicând faptul că organizatorii nu au luat în calcul schimbarea locurilor de disputare.

Anterior acestei decizii, oficialii Federației Iraniene de Fotbal încercaseră să obțină relocarea meciurilor din Statele Unite în Mexic. Inițiativa a fost anunțată public de președintele federației, Mehdi Taj.

Acesta declara că este „în negocieri cu FIFA pentru ca meciurile Iranului (...) să se joace în Mexic”, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Cererea a fost interpretată ca o încercare de a evita disputarea meciurilor pe teritoriul american.

Cu toate acestea, lipsa unei modificări oficiale din partea FIFA și decizia finală a delegației de a merge în Statele Unite indică faptul că negocierile nu au dus la un rezultat concret. Astfel, planul inițial a fost menținut.

Conform programului stabilit pentru Cupa Mondială, Iranul va disputa toate meciurile din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite, una dintre țările gazdă ale turneului, alături de Mexic și Canada.

Echipa iraniană urmează să joace primul meci pe 16 iunie, împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles. Al doilea meci din grupă este programat pe 21 iunie, tot la Los Angeles, împotriva Belgiei. Ultima partidă din grupă va avea loc pe 27 iunie, la Seattle, unde Iranul va întâlni Egiptul.