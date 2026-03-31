Forțe speciale și pușcași marini, trimiși de SUA în Orientul Mijlociu. Infrastructura energetică iraniană și strâmtoarea Ormuz, principalele ținte. Live text

SUA au desfășurat mii de militari, inclusiv forțe speciale și pușcași marini, în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iran și al discuțiilor diplomatice privind un posibil acord de încetare a conflictului.

Statele Unite au trimis în Orientul Mijlociu un contingent semnificativ de forțe militare, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iran. Potrivit unor surse, în regiune au ajuns sute de militari din structurile de operațiuni speciale, inclusiv membri ai Navy SEALs, alături de unități ale armatei americane precum Rangers.

În paralel, au fost dislocate și câteva mii de militari din corpul pușcașilor marini și din trupele aeropurtate. În total, peste 3.500 de militari americani ar fi fost trimiși în zonă.

Printre resursele navale implicate se află și nava USS Tripoli, la bordul căreia se află aproximativ 2.500 de pușcași marini. Autoritățile au confirmat, de asemenea, deplasarea unei a doua Unități Expediționare a Pușcașilor Marini către regiune.

Potrivit surselor citate, prezența acestor forțe oferă administrației americane opțiuni militare suplimentare în eventualitatea unor acțiuni împotriva Iranului. Printre scenariile menționate se numără operațiuni legate de deschiderea Strâmtorii Ormuz, precum și posibile acțiuni în zona infrastructurii energetice iraniene.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic esențial pentru transportul petrolului la nivel global, iar orice blocaj în această zonă ar avea impact semnificativ asupra fluxurilor energetice internaționale.

De asemenea, în discuții este menționată și insula Kharg, un nod important pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Situația are loc în paralel cu declarații și evoluții diplomatice. Președintele Donald Trump a spus într-o postare publicată pe Truth Social că administrația sa „continuă să negocieze cu Iranul și a exprimat optimismul că un acord va fi în curând atins pentru a pune capăt războiului, aflat acum în a cincea săptămână, care a fost declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie.”

În același timp, oficiali iranieni au transmis că nu există negocieri directe în desfășurare și au respins o propunere de armistițiu în 15 puncte venită din partea Casei Albe, pe care au catalogat-o drept „excesivă și nerezonabilă”.

În aceeași intervenție publică, Donald Trump a lansat și un avertisment legat de posibile acțiuni militare viitoare. Acesta a declarat că, în cazul în care nu se ajunge rapid la un acord și dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă imediat, Statele Unite ar putea lovi infrastructura energetică iraniană.

„Dacă nu se ajunge la un acord în scurt timp și Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă imediat, Statele Unite vor ataca toate centralele electrice, câmpurile petroliere și insula Kharg din Iran (și posibil toate instalațiile de desalinizare!), pe care în mod deliberat nu le-am ‘atins’ până acum”, a spus Trump.

Pe lângă unitățile de operațiuni speciale și trupele navale, în regiune sunt așteptate și elemente ale 82nd Airborne Division, cu un efectiv de sub 1.500 de militari. Această desfășurare se înscrie într-un efort mai amplu de consolidare a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

Comandamentul Central al SUA, United States Central Command, nu a oferit comentarii oficiale cu privire la aceste dislocări, relatează CBS News.