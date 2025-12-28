Rastafari, una dintre cele mai ciudate religii. Cum s-a născut credința africanilor de pe o insulă din Caraibe

Este un mod de viață, o mișcare socială, precum și o mentalitate. Un alt motiv pentru care occidentalii le este greu să înțeleagă Rastafari este că mișcarea nu are structura cu care este obișnuită lumea occidentală.

Rastafari nu este strict legat de Jamaica, insulă din Caraibe, pentru că s-a întins în multe colțuri ale lumii. Majoritatea oamenilor asociează acest curent religios cu părul prins în codițe și fumatul de cannabis. Părintele fondator al mișcării a fost Marcus Garvey, un lider spiritual jamaican, orator, care le-a spus africanilor din toată lumea să se întoarcă la origini, pe „Continentul Negru”. De acolo de unde fuseseră dezrădăcinați, în timpul comerțului cu sclavi, conform blackhistorymonth.org.uk.

„Negrii să-și depășească sentimentele de inferioritate și să-și construiască pe propria lor cultură unică, să evolueze și, în cele din urmă, să se întoarcă în Africa pentru a-și răscumpăra patria și pentru a-și construi un viitor”, spunea Garvey.

În discursurile sale despre eliberarea persoanelor de culoare din sclavia albilor, Garvey, considerat și un pastor, a folosit mulți termeni biblici. În 1930 s-a petrecut un eveniment, care pentru mișcarea rastafari este echivalentul nașterii lui Isus pentru creștini.

Un bărbat pe nume Tafari Makonne sau Ras Tafari (Ras înseamnă rege) s-a pretins Împărat al Etiopiei. Haile Selassie I și-a luat titlurile de „Rege al Regilor, Domn al Lorzilor și Leul Cuceritor al Tribului Iuda.

Mulți jamaicani au crezut că este vorba despre împlinirea profeției despre care vorbea Gravey. Nașterea unui Mântuitor. Haile Selassie susținea că este un descendent al Regelui David, așa că s-a acoperit de un alibi religios.

În acest timp, în Jamaica, diverse personaje cu expunere publică au început să răspândească mesajul despre venirea lui Mesia, pentru a salva poporu african. Cei care au preluat ideea s-au numit rastafarieni. Practic, ei au dat o interpretare Bibliei, ceea ce a făcut această religie unică în lume.

Cel mai cunoscut reprezentant al acestei religii a fost legendarul cântăreț Bob Marley. Care a lansat în muzică stilul reggae și care a prins la nivel internațional. Dar, nu orice cântăreț jamaican al acestui gen, așa cum nu orice fumător de cannabis este adept al religiei rastafari.