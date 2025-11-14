Social

Rafila: Anestezia la copii trebuie făcută doar în spitale, nu în cabinete stomatologice

Rafila: Anestezia la copii trebuie făcută doar în spitale, nu în cabinete stomatologiceAlexandru Rafila Sursa Foto: Arhiva EVZ
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că procedurile de anestezie, mai ales pentru copii, ar trebui să se realizeze exclusiv în spitale și nu în cabinete stomatologice. Afirmația vine după decesul unei fetițe de doi ani, care a murit pe 13 noiembrie, în urma unei anestezii efectuate într-o clinică privată din București.

Rafila: Intervențiile cu anestezie la copii trebuie făcute în spitale

„Sunt proceduri care necesită monitorizare și posibilitatea unei resuscitări imediate, iar acest lucru poate fi realizat doar într-un spital”, a explicat Rafila. Fostul ministru a mai spus că timpul de intervenție este crucial, mai ales la copii, și că decizia medicală de a face o anestezie trebuie luată de un medic anestezist, care să țină cont de istoricul pacientului și de investigațiile recente.

„Trebuie să facem tot posibilul ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple”, a adăugat el, insistând că procedurile de anestezie ar trebui efectuate acolo unde manevrele de resuscitare pot fi realizate în siguranță.

Cum a avut loc tragedia

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, decesul fetiței a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Polițiștii au fost sesizați joi, iar la clinică a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor, minora a fost declarată decedată în aceeași seară.

Dosarul a fost inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru ucidere din culpă, urmărirea penală fiind ulterior preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ancheta vizează stabilirea tuturor factorilor care au contribuit la deces.

Stomatolog

Sursa foto: pixabay.com

Verificări la clinică. Autorizațiile nu ar fi fost emise corespunzător

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică. Din informațiile preliminare, autorizațiile nu ar fi fost emise corespunzător, iar funcționarea clinicii ar fi fost improvizată, neconformă cu normele.

Tatăl fetiței a declarat că medicul stomatolog a fost informat anterior despre rezultate anormale ale unor analize ale copilului, însă intervenția a fost totuși efectuată.

 

