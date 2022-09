Radu Mazăre, la proces: „Eu și frații mei am fost educați că, dacă am făcut un rău, să încercăm să reparăm răul făcut”

Alexandru Mazăre ispășește o pedeapsă de 3 ani pentru complicitate la dare de mită în dosarul privind construirea de case sociale din Constanța.În dosar mai este și cetățeanul israelian, Avraham Morgestern, dar el a plecat din țară înainte să își primească condamnarea. Mazăre a depus o cerere de contestație în anulare și a fost reprezentat de avocații dan Alexandru și Ioana Focsa de la baroul Constanța în dosarul 1643/1/2022. Solicită să fie pus în libertate până când va fi delegată problema de drept cu privire la prescripția faptelor.

Avocații au susținut că este o detenție arbitrară pentru Alexandru Mazăre

Procuroarea de ședință DNA, a cerut amânarea cauzei până pe data de 25 octombrie pentru că cele invocate în cererea inculpatului arestat are legătură cu delegarea unor probleme de drept. Avocatul Focșa nu a fost de acord cu cererea procuroarei.

“În acest moment procesual, nu se impune așteptarea deslegării unei probleme de drept. Admisibilitatea, în principiu are niște condiții clare. Se poate analiza admisibilitatea, în principiu”, a spus acesta.

Instanța a deliberat și a fost de acord cu avocatul apărării. Președintele completului a dat cuvântul pe fond pentru susținea cererii de admiterea a acțiunii. Au fost discuții pur tehnice, complicate pentru omul normal, care nu a studiat dreptul în profunzime. Am reținut că s-a discutat despre autoritatea de lucru judecat, însă avocata Ioana Focșa a susținut că nu a invocat prescripția pentru Alexandru Mazăre cu ocazia procesului propriu-zis . “Ați observat și Dvs la dosar că noi la fond am avut achitare pentru domnul Mazăre Alexandru, de aceea noi nu am invocat prescripția. Vă rog să primiți condițiile noastre de admisibilitate și prin prisma faptului că fapta de complicitate la luarea de mită s-a petrecut în data de 6 Septembrie 2011 și s-a prescris în 6 Septembrie 2019, luând în calcul termenul de 8 ani… Practica Curților de Apel din țară a fost de admisibilitatea și au pus condamnații în libertate, cu pedepse de 5 ani, de 7 ani… Este o stare de detenție arbitrară în momentul în care, până se va discuta contestația pe fond, omul poate să stea în pușcărie. Riscul unei detenții ilegale este mult mai mare decât acela de a sta în libertate, încălcându-se articolul 5 din CEDO”, a susținut aceasta.

Procurorii DNA susțin că Mazăre nu și-a achitat cheltuielile judiciare și prejudiciul

Procuroarea DNA nu a fost de acord. A pus concluzii de inadmisibilitate. S-au folosit foarte mulți termeni tehnici, specifici actului de justiție și multe trimiteri la legi. În plus, procuroarea de ședință a mai adus un argument. “Nu există la dosarul cauzei dovada că inculpatul Mazăre Alexandru a asigurat, a pus la dispoziția instanțelor de judecată suma de 80 mii euro care este supusă confiscării prin hotărâre definitivă, nu există dovada achitării cheltuielilor judiciare către stat. Cu toate că nu există o dovadă că inculpatul Mazăre Alexandru ar fi încercat să se sustragă cercetării judecătorești, avem numeroase exemple despre inculpați cercetați de către structura noastră de parchet și condamnați definitiv, care au găsit modalități să părăsească teritoriul țării”, a argumentat aceasta.

Alexandru Mazăre a spus că este inginer atomist și dorește rigurozitate în legile justiției la fel ca în legile fizicii

Alexandru Mazăre și-a susținut cerere, în ultimul cuvânt. L-am văzut pe ecranul aflat în sala de judecată. De mai multe ori a gesticulat, probabil către cei de la tehnicul penitenciarului, arătând că nu vede sau nu aude ce se discută în sala de judecată. Mie, care am avut ocazia să-l cunosc personal, mi s-a părut foarte slăbit față de cum îl știam. A venit îmbrăcat în cămașă neagră și cu ochelari de vedere. M-a amuzat, recunosc, faptul că jurnaliștii din sală l-au confundat cu Radu, fratele mult mai celebru al său. Auzeam replici de genul “și-a pus Radu Mazăre ochelari”. În final s-au lămurit că era audiat celălalt Mazăre, fratele mai mic.

Alexandru Mazăre și-a ținut discursul de final, așa cum este procedura în procesele penale.

“Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, onorată instanță. Cheltuielile judiciare sunt achitate, o contrazic pe doamna procuror și nu înțeleg de ce nu există dovada la dosar. În ceea ce privește prejudiciul, chiar acum 3 zile am primit o scrisoare de la ANAF Galați, prin care sunt informat că a început executarea silită a bunurilor pe care le aveam sechestrate. Pentru mine este foarte tehnică discuția dumneavoastră. Eu sunt inginer atomist și fac o paralelă. Totuși, știința dreptului trebuie să aibă anumite principii călăuzitoare, principii directoare, egalitatea principiilor de drept și așa mai departe. Dacă plecăm din aceeași poziție, de la aceleași premize, evident că, în mintea mea, ar trebui să avem aceleași răspunsuri. Așa cum în fizică avem o anumită rigurozitate, ar trebui și în justiție să avem la fel. Vă mulțumesc frumos”, a spus acesta în fața instanței.

Avocații lui Radu Mazăre și Sorin Stutinski au viziuni diferite

A venit rândul lui Radu Mazăre să fie audiat. Dosarul are numărul 1573/1/2022.

Ar fi trebuit să fie și Sorin Strutinski în sală sau măcar în videoconferință, dar este “plecat” în Italia. L-a reprezentat avocatul Marius Mocanu. Acesta a solicitat suspendarea sau amânarea cauzei în numele clientului său, până la data de 11 Noiembrie 2022, când se va soluționa dezlegarea unei probleme de drept care vizează dosarul în cauză. L-a susținut și procuroarea DNA. Avocații lui Radu Mazăre au lăsat decizia la aprecierea instanței. Instanța a deliberat și a respins cererea de amânare, așa că procesul a continuat. Discuția a revenit la termeni tehnici. S-a vorbit despre viciul de procedură și separația puterilor în stat. S-a discutat despre CEDO și drepturile garantate convențional. Avocații lui Radu Mazăre au cerut suspendarea executării pedepsei, motivând că detenția, în această fază a procesului, poate deveni una ilegală.

DNA nu îi vrea în libertate pe inculpați pentru că. Au fugit din țară și datorează bani statului

Avocata Ioana Focșa a explicat că în apel nu a invocat prescripția ci doar în procesul pe fond, atunci când i-a fost respinsă. “Singurul care a solicitat prescripția în apel, cu părere de rău pentru colegul meu, a fost domnul Strutinski”, a spus aceasta.

Procuroarea DNA a solicitat respingerea cererilor inculpaților. În special pentru Radu Mazăre, care s-a sustras de la cercetarea judecătorească. El a plecat atunci în Madagascar. “Nu este vorba numai despre posibila încălcare a drepturilor inculpaților, este vorba și despre drepturile statului de a aplica legea. Pe latură civilă, împotriva inculpaților Mazăre și Strutinski s-a decis recuperarea unor sume considerabile provenite din infracțiunea de luare de mită. 2 milioane de euro. Prin admiterea cererii inculpaților, li s-ar conferi acestora mai multe drepturi decât dacă s-ar respinge solicitările acestora. Inculpatul Strutinski se află în afara țării, sustrăngându-se de la executarea pedepsei”, a fost concluzia parchetului.

Avocații susțin că Mazăre nu a fost extrădat de statul malgaș, iar Strutinski s-a predat și e în închisoare în Italia

Avocații lui Radu Mazăre au dat replica. “Nu putem discuta acum despre efectele laturii civile ale procesului penal. Pentru că vom discuta la final și știm care sunt efectele prescripției penale. Fie că Mazăre stă în pușcărie sau e în libertate, acei bani trebuie să-i plătească. V-aș ruga să observați faptul că în 3 dosare i s-a aplicat instituția încetării procesului penal tocmai pentru că statul Madagascar nu și-a dat acordul pentru extrădarea acestuia. Deci aici nu discutăm dacă a plecat sau nu a plecat legal. Punerea lui în libertate nu are legătură, în acest moment, cu felul în care a plecat”, a spus avocata apărării.

A completat-o și avocatul Mocanu, pentru Sorin Strutinski. “Persoana condamnată, Strutinski Sorin, nu s-a sustras judecății. În faza de executare silită s-a predat în Italia, i s-a recunoscut pedeapsa și execută pedeapsa acolo”, a spus acesta.

Președinta instanței, căci după cauza lui Alexandru Mazăre, președintele a fost înlocuit cu o președintă de complet, a intervenit: “Și credeți că instanțele române pot suspenda executarea pedepsei din Italia? Deci deși el execută acolo, dumneavoastră solicitați suspendarea executării aici? Bine, o să analizăm… Contestatorul Radu Mazăre, dumneavoastră ce aveți de spus?”, a spus aceasta.

Radu Mazăre nu înțelege cum o eroare nu poate fi îndreptată, pur și simplu, inginerește

Radu Mazăre s-a adresat instanței. Era îmbrăcat, ca și fratele său, într-o cămașă neagră. Cei doi stau în închisoare, la Jilava, în aceeași celulă, ceea ce îi ajută să treacă mai ușor peste perioada detenției. “Săut’ mâna, doamnă Președintă, onorată instanță…”, a început acesta. “Aveți ultimul cuvânt doar pe admisibilitate. Ați ascultat avocații… Vă rog”, i-a dat semnalul că se grăbește, președinta completului.

“Sigur că da! Nu mai am ce să completez pentru că sunt niște chestiuni foarte tehnice. Dumneavoastră le știți mult mai bine decât mine. Vreau doar să spun că am sechestru de la ANAF pe absolut toate bunurile mele. Vreau să spun că în ceea ce privește atitudinea pe care am avut-o, ceea ce am făcut eu în timpul procesului penal, nu o să mai fac, am văzut rezultatele (cu referire la fuga în Madagascar). De mic copil am fost educat, eu și frații mei, că dacă am făcut un rău față de cineva, să încercăm să reparăm răul făcut. Formația mea este de inginer și s-a contorizat în exactitatea, rigurozitatea unui fel de a gândi. Mi se pare peste puterea mea de înțelegere ca în momentul în care s-a constatat de către Curtea Constituțională că este o eroare, ea să nu poată să fie îndreptată în nicio formă, din diverse motive procedurale. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Radu Mazăre.

Instanța a rămas în pronunțare pe cererile fraților Mazăre. Pronunțarea, însă, s-a amânat pentru data de 26 Septembrie.