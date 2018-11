Încă o victimă a procurorului Andrei Bodean, zis „Portocală de Constanța”. Un avocat a fost băgat în puşcărie de tandemul Înalta Curte–DNA pentru spălare de bani fără bani

Sorin Şandru a declarat în faţa instanţei că procurorul anticorupţie i-a propus să-i dea în primire un judecător de Curte de Apel ca să nu-l trimită în judecată, deoarece nu-l interesează un amărât de avocat.





Avocatul constănţean Sorin Şandru a trimis redacţiei Evenimentului zilei, din penitenciarul Poarta Albă, o scrisoare în care aduce acuzaţii extrem de grave DNA şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Condamnat la trei ani şi opt luni de închisoare cu executare, el acuză că şi în prezent funcţionează “culoarele” în justiţie, şantajul şi protocoalele SRI-DNA-ICCJ. Unul dintre exemplele pe care le dă în sprijinul acestei afirmaţii este faptul că procurorul DNA care l-a trimis în instanţă a dat începerea urmăririi penale împotriva unuia dintre judecătorii de la Înalta Curte care îl judecau, dar, deşi a cerut recuzarea acestuia, colegii judecătorului de la ICCJ l-au menţinut în complet.

Culmea este că în dosar, în care s-a dat condamnare de trei ani de puşcărie cu executare pentru spălare de bani, nu s-au dispus măsuri asiguratorii, nu s-a reţinut niciun prejudiciu şi, mai cu seamă, nu s-a dispus confiscarea vreunei sume de bani.

Iniţial , Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat pe Sorin Şandru la doi ani cu suspendare pentru trafic de influenţă şi 120 de zile de muncă în folosul comunităţii, achitându-l pentru infracţiunea de spălarea banilor.

Atât DNA cât şi inculpatul au făcut apel la Înalta Curte, care l-a condamnat pe avocatul constănţean la trei ani de închisoare şi doi ani de interzicere a drepturilor, printre care şi cel de a-şi exercita meseria, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. Tot ICCJ a menţinut cei doi ani de închisoare pentru trafic de influenţă, le-a contopit, a mai adăugat un spor de opt luni şi le-a băgat în puşcărie pentru nu mai puţin de trei ani şi opt luni.

Cum a început tărăşenia

Pe 8 decembrie 2015, auditorul financiar Ioanei Dobriţa face un denunţ la DNA Constanţa precum că în timpul desfăşurării unui contract, în valoare de 600.000 lei plus TVA, pe care îl avea cu primăria Năvodari, s-a întâlnit cu Sorin Şandru, care i-a spus că primarul de atunci al Năvodarului trecea printr-un moment greu, fiind arestat, şi ar trebui să-l ajute. Şandru i-ar fi propus, în schimbul ajutorului juridic pe care i-l va da denunţătoarei, să semneze un contract între firma lui şi a denunţătoarei de 40.000 lei, pe care să îi folosească în sprijinul primarului. În schimb, Ioanei susţinea că Şandru i-a promis că se va ocupa ca ea să primească banii din contractul cu primăria fără nicio piedică birocratică.

Ce am descoperit în dosarul lăsat cu trei ani şi opt luni de puşcărie

Cum cele ce ni le-a scris Sorin Şandru din puşcărie păreau greu de crezut, am mers la dosar. Omul nu minte cu nimic. Ba, din contră, în dosar sunt mult mai multe grozăvii, care nu au cum să încapă într-un articol de ziar. Cert este că Şandru nu a primit niciun ban, deşi, după denunţul la DNA, Ioanei insista să îi dea. Altă poveste cusută cu aţă albă este cea a traficului de influenţă. Toată acuzarea şi condamnarea este bazată pe mărturiile denunţătoarei, care, cum veţi vedea, se bat cap în cap.

Dar să mergem la dosar:

În aceeaşi zi în care a făcut denunţul, 8 decembrie 2015, Ioanei dă şi o declaraţie de martor în care susţinea că-l ştia pe Şandru din vedere. Mai spunea că, înainte cu o săptămână, fiind la primăria Năvodari s-a întâlnit cu primarul care fusese arestat, iar când l-a întrebat pe acesta dacă ştie de înţelegerea ei cu Şandru, acesta s-a arătat surprins, aşa că s-a decis să facă denunţul penal. Într-o altă declaraţie avea să spună că primarul a ameninţat-o că dacă nu face denunţ, îi va denuţa el pe ea şi pe Şandru.

Pe 7 ianurie 2016, dată la care îşi dăduse acordul să fie înregistrată, denunţătoarea Şandru declară la DNA că, înainte cu o zi, l-a sunat pe Şandru să-i spună că a primit banii de la primărie şi l-a întrebat cum preferă partea lui, cash sau virament bancar. Acesta nu i-a dat niciun răspuns.

În declaraţia de martor din 18 ianuarie 2016, denunţătoarei încep să-i revină amintirile şi scrie că îl cunoştea pe Şandru de 5-6 ani, nu din vedere cum spusese prima dată.

În declaraţia din 8 decembrie 2015, denunţătoarea scrisese: „În anul 2014 la început, am găsit pe SEAP informaţii despre un proiect pe care primăria Năvodari urma să îl iniţieze astfel că mi-am depus oferta pentru partea de audit financiar. (...) După ce am semnat contractul am fost abordată de domnul avocat Şandru Sorin din baroul Constanţa, pe care îl ştiam din vedere şi aveam o vagă bănuială că reprezintă UAT Năvodari în instanţă”. Însă, în declaraţia dată la Înalta Curte, pe 30 mai 2018, a spus: „Precizez că eu cu siguranţă nu am depus documentaţia necesară pentru încheierea contractului cu UAT Năvodari, ci aceasta a fost depusă de către inculpatul Şandru”.

Cât priveşte cele două înscrisuril cărora procurorul Bodean le-a atribuit calitatea de email-uri trimise de Şandru către Ioanei, după cum scrie avocatul condamnat în scrisoarea către EVZ, iată ce spune denunţătoarea în declaraţia dată în faţa ICCJ la 30 mai 2018: „În legătură cu înscrisurile aflate la filele 17, 18 din vol.I de urmărire penală, pe care eu le-am depus la organul de urmărire penală, precizez că le-am găsit în dosarul cu proiectul, dar nu leam regăsit şi ca e-mailuri transmise de către inculpatul Şandru. Precizez încă o dată că eu am avut impresia că aceste note mi-au fost transmise prin email, dar nu le-am găsit în folder. Eu nu am avut nicio explicaţie în legătură cu modalitatea în care aceste note au ajuns în dosarul cu proiectul”.

Potrivit adresei nr. 46287l din 19.10. 2017 trimisă de primăria Năvodari către Curtea de Apel Constanţa, firma Ioanei depusese oferta pentru contract la 29.03.2013. Iar din 2012 până în 2015 fuseseră cinci contracte de audit între cele două părţi.

Procurorul Bodean începuse urmărirea penală împotriva judecătorului Grădinaru de la ICCJ, pe care Şandru a încercat să-l recuze, aşa cum reiese din Ordonanţa pe care a dat-o pe 20.10.2017. Iar din 2012 până în 2015 avusese cinci contracte de audit.

În motivarea sa, pe care i-a comunicat-o inculpatului abia pe 10 octombrie, Înalta Curte consideră relevant textul în format PDF, găsit la expertiză în calculatorul lui Şandru: „Viorica Ioanei HYPERLINK „mailto:ioaneiviorica@ gmail.com” ioaneiviorica@ gmail.com 15 iulie 2014, 07:52 Către: Sorin sandru HYPERLINK „mailto:cab.av.sandru@gmail. com” cab.av.sandru@gmail. com Pentru a face oferta am nevoie de cererea de ofertă cu denumirea proiectului cod SMIS, AXA prioritară etc. Toate detaliile proiectului şi eu întocmesc tot ce trebuie. Cu stimă, EC. Ioanei Dobriţa.” Deci, ICCJ a reţinut ca probă împotriva lui Şandru un mail al denunţătoarei la care acesta nu i-a răspuns.

Scrisoarea avocatului aflat în puşcărie

Mă numesc Şandru Sorin şi am fost avocat în Baroul Constanţa, actualmente sunt încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă unde execut o pedeapsă de 3 ani şi 8 luni de închisoare.

Calvarul pe care îl trăiesc a început în data de 18.01.2016, dată la care am fost citat la DNA ST Constanţa, unde l-am întâlnit pe procurorul Bodean Andrei, procuror care prin metode specifice DNA-ului mi-a fabricat un dosar în care am fost acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani. Pe site-ul DNA se poate observa comunicatul din data de 18.01.2016 în care se face precizarea că dosarul în care am fost acuzat a fost instrumentat cu ajutorul SRI, DIPI şi DGA, eu nefiind salariat al Ministerului de Interne.

În fapt am fost acuzat că am favorizat în cursul anului 2014 încheierea unui dosar de audit financiar la Primăria Năvodari în favoarea PFA Ioanei Dobtriţa, aceasta urmând să îmi plătească preţul traficului de influenţă în cursul anului 2016!!!

Declaraţii peste declaraţii

Menţionez că din nicio probă la dosar nu reiese că am favorizat încheierea contractului de audit, mai mult, în faza de urmărire penală, martora denunţătoare Ioanei Dobriţa şi-a schimbat în mod esenţial declaraţia de şase ori.

