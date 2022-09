Radu Mazăre promite că s-a cumințit. „N-o să mai fac ce am făcut, că s-au văzut rezultatele.” Cerința fostului edil

Fostul edil al Constanței, Radu Mazăre, și fratele său, Alexandru, vor să iasă de la Jilava și să fie eliberați până ce judecătorii se dumiresc cum se aplică legea după decizia Curții Constituționale.

Radu Mazăre (5 ani de închisoare în Dosarul Polaris, 9 ani de închisoare în Dosarul Retrocedărilor) și Alexandru Mazăre (3 ani în Dosarul Henri Coandă, în care fratele său a scăpat) au formulat contestație în anulare la deciziile care i-au trimis după gratii și cer suspendarea executării pedepselor.

Frații Mazăre se bazează pe decizia Completului de dezlegare a unor chestiuni de drept de la Înalta Curte, care se va întruni pe data de 11 noiembrie pentru a decide impactul deciziei CCR pe tema prescripției în cazul contestațiilor în anulare. Ei au încercat sa îi convingă pe membrii Completului de 5 judecători să le ofere a doua șansă. Cei doi sunt închiși împreună, dar au condamnări în dosare diferite.

Radu Mazăre are condamnări definitive în dosarul „Polaris” și în cel al „Retrocedării plajelor din Constanța”, fiind achitat în cauza „Henri Coandă” ca urmare a prescrierii faptelor. Alexandu Mazăre este condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul „Henri Coandă” în care, inițial, fusese achitat.

Ce spune avocata lui Mazăre

Avocata fraților Mazăre, Ioana Focșa, a arătat în fața instanței că ambele contestații sunt admisibile și ca ei trebuie să fie scoși din penitenciar.

„Se impune suspendarea executării pedepsei câtă vreme – mai mult decât aparent – situația s-ar putea schimba. Câtă vreme există posibilitatea ca detenția să se transforme într-una ilegală, se impune suspendarea”, a declarat Ioana Focșa cu privire la Radu Mazăre.

Aceasta a pus concluzii de eliberare și pentru Alexandru Mazăre: „Noi nu am invocat prescripția, am primit achitare pe fond. Cu privire la suspendarrea executării pedepsei, arătăm că majoritatea curților de apel au admis în principiu contestațiile și au lăsat inculpații în libertate, unii executând deja doi ani de închisoare”.

Respingerea cererii lui Radu Mazăre

Cu toate astea, procurorul de ședință al DNA a cerut respingerea cererii lui Radu Mazăre, făcând referire la episodul în care fostul edil al Constanței a fugit în Madagascar și în care nu și-a asumat faptele.

„Cererea e vădit nefondată, pentru că inculpatul se află într-o situație cunoscută cu privire la atitudinea lui procesuală. S-a sustras de la executarea unui mandat de condamnare la pedeapsa cu închisoarea. Trebuie să fie asigurat și dreptul statului de a se respecta legea”, a arătat procurorul.

În ultimul cuvânt, Radu Mazăre a declarat: „Sărut-mâna doamnă Președinte, onorată Curte! Nu mai am ce să completez, că sunt chestiuni terhnice, dumneavoastră le cunoașteți mai bine. În ceea ce privește achitarea prejudiciului, am sechestru de la ANAF pe absolut tot. În ceea ce privește atitudinea procesuală, dacă veți dispune suspendarea executării pedepsei, ceea ce am făcut n-o să mai fac, că s-au văzut rezultatele. Puteți să dispuneți un control judiciar. Am fost educat – și eu, și frații mei – că dacă facem o greșeală față de cineva, să o reparăm”, potrivit ziare.com.