Social PSG vs Tottenham, Supercupa Europei 2025. Francezii câștigă la penalty-uri după o revenire spectaculoasă







PSG a luat trofeul! Misterioasa revenire a echipei franceze.

Paris Saint-Germain a învins Tottenham Hotspur la lovituri de departajare, 4–3 la penalty-uri (după 2–2 în timpul regulamentar), și a ridicat Supercupa Europei 2025 la Udine (Bluenergy/Stadio Friuli).

Francezii au întors un 0–2 în ultimele minute: Lee Kang-in (85’) și Gonçalo Ramos (90+4’) au trimis meciul la „loterie”, iar Nuno Mendes a înscris penalty-ul decisiv. Este prima Supercupă din istoria clubului parizian. Vinovatul principal: schimbprile inspirate ale lui PSG.

Tottenham a avut meciul „în palmă” 85 de minute, cu 2–0 și un plan clar, dar Paris Saint-Germain a găsit în ultimul sfert de oră tipul de energie care separă campionii de ceilalți.

Planul lui Thomas Frank a funcționat perfect o oră: bloc mediu, declanșări agresive, fază fixă lucrată. Așa vine 0–1: în min. 39, Chevalier împinge în transversală șutul lui João Palhinha, iar Micky van de Ven e primul la minge și împinge în plasă.

Pauză cu Spurs în față. Imediat după reluare, Cristian Romero (48) face 0–2 cu o lovitură de cap trimisă în colțul lung. Tottenham arată mai legată, mai „de sezon” decât un PSG ieșit greu din vacanță.

Portarul Donnarumma anunțase cu o zi înainte că pleacă, iar debutantul Lucas Chevalier a prins tricoul de titular și a salvat la 0–0 la șutul lui Richarlison. Apoi, la 0–1, a ținut echipa în viață. Din minutul 70 încolo, PSG a mutat ritmul și benzile. Dembélé trece constant pe dreapta, apar rezervele cu impact (Lee, Ramos), iar presiunea devine continuă. Lee trage jos, sec, de la 17-18 metri pentru 1–2 (85), Ramos se aruncă la centrarea „tăiată” a lui Dembélé pentru 2–2 (90+4). Bluenergy Stadium scapă un oftat lung: penalty-uri.

Ordinea spune tot despre stres. Tottenham începe: Solanke transformă; Bentancur la fel.

La PSG, Vitinha ratează primul, dar apoi marchează Ramos – Dembélé – Lee – Nuno Mendes. La Spurs, după execuțiile perfecte ale primilor doi, vin două erori mari: Van de Ven și Mathys Tel nu prind cadrul. Mendes pune punct în vinclu: 4–3.

PSG își trece în vitrină trofeul care îi lipsea și devine prima echipă franceză care ridică Supercupa UEFA.

PSG 2–2 Tottenham (4–3 d.p.). revenire dramatică și un trofeu care confirmă forma parizienilor la început de sezon.

Spurs pot scoate plusuri din 80 de minute de control și un pressing bine executat în primul meci oficial al erei Thomas Frank.