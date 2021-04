PSD a discutat cu USR PLUS! Paul Stănescu şi Marcel Ciolacu şi-au expus strategiile. Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat: „Decizia va fi a partidului, nu a altor membri. Noi trebuie să analizăm foarte bine ce se întâmplă, să vedem cum facem.

În funcţie de aceste evenimente (n.r. – de discuţiile dintre PNL şi USR PLUS după demiterea lui Vlad Voiculescu), vom lua o decizie cu privire la depunerea moţiunii de cenzură, care va fi depusă în această sesiune parlamentară.

Orice decizie a PSD se ia în urma unor analize politice foarte profunde. Nu vom lua decizii la cald. Am spus că dacă eram în locul lui Florin Cîţu, în secunda doi era demis Voiculescu sau poate şi mai devreme. Inadmisinil ce s-a întâmplat la Ministerul Sănătăţii! Oamenii mor, ori rolul acestui minister este tocmai acela de a le face viaţa mai bună.

PSD a discutat cu USR PLUS!

Nu intru în cancanul lor (n.r. – conflictul dintre ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă şi liderul sindical Ion Rădoi). Vom analiza guvernul şi fiecare minister în parte şi în funcţiile de concluzii, vom acţiona în consecinţă. (n.r. – întrebat dacă a discutat cu parlamentarii USR PLUS despre moţiune) Am discutat cu toată lumea, aşa cum am făcut mereu. Cred că parlamentarii USR PLUS ar trebui…

Ei spun că datele au fost falsificate. Sau fostul ministru Voiculescu spune că datele din pandemie au fost falsificate, ceea ce este horror.

(n.r. – despre cererea de începere a urmăririi penale a lui Florian Bodog, fostul ministru al Sănătăţii acuzat de DNA că ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract)

Sigur că este o situaţie pe care o vom discuta în Biroul Permanent de la ora 10:00. Partidul nu va obstrucţiona justiţia. Cred că punctul de vedere al senatorilor şi nu numai al lor… Cred că Florian Bodog ar trebui să se pună la dispoziţia justiţiei.”

Marcel Ciolacu nu părea decis înainte de BP al PSD

Luni dimineaţă, cu aproximativ 20 de minute înainte de începerea BP al PSD, a sosit la sediul partidului şi preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu. Acesta a fost evaziv când a fost întrebat ce ca propune cu privire la moţiunea de cenzură împotriva guvernului Cîţi: „Aş vrea să vorbesc cu colegii mei. Vedem…”

PSD vrea să speculeze la maximum fisura apărută în coaliţia de guvernare (PNL, USR PLUS, UDMR) după demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Mai multe nume grele din Alianţa USR PLUS l-au criticat dur pe prim-ministrul Florin Cîţu. De cealaltă parte, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că orice ministru care atacă premierul ar trebui să-şi scrie demisia ulterior.

În acest context, social-democraţii iau în calcul o moţiune de cenzură împotriva guvernului Cîţu şi mizează inclusiv pe implicarea USR PLUS. A spus-o chiar președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, într-un interviu acordat duminică, pentru Digi24.

Dîncu invită USR PLUS să semneze moţiunea de cenzură

Cunoscutul sociolog a subliniat că PSD analizează oportunitatea unei moțiuni de cenzură, chiar dacă el nu este neapărat un fan al acestui scenariu.

Dîncu a completat că dacă ar exista posibilitatea întrunirii numărului necesar de voturi pentru a trece o moțiune de cenzură la adresa guvernului Cîțu, PSD ar putea recurge la acest scenariu. Politicianul clujean a subliniat că pentru a trece moțiunea de cenzură este nevoie ca „în Parlament să existe o forță necesară”. Astfel, Vasile Dîncu i-a invitat pe cei de la USR-PLUS „să semneze și să voteze alături de noi o moțiune de cenzură”, dacă îşi doresc cu adevărat să-l schimbe pe Cîţu. Tot luni este programată o şedinţă încinsă şi în rândul coaliţiei de guvernare, în urma căreia de poate decide menţinerea sau îndepărtarea premierului Florin Cîţu.