Anca Dragu, președintele Senatului, a vorbit despre scandalul izbucnit în cadrul Coaliției de guvernare, după ce Vlad Voiculescu a fost demis de la Ministerul Sănătății. Motiv pentru care cei de la USR-PLUS nu îl mai susțin pe prim-ministrul Florin Cîțu, pe care vor să-l vadă plecat din fruntea Executivului.

„Nu știu care a fost reacția lui Iohannis în acest caz, dar decizia a fost a premierului. Am avut în coaliție o discuție de săptămâna trecută, iar liderii au ieșit cu mesaje de susținere pentru coaliție și pentru Vlad Voiculescu. Violența acestui gest ne-a mirat și ne-a forțat reacția noastră.

Nu am auzit explicații din partea premierului cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu. Tot pe surse s-au scurs informații că ar fi o tensiune între ei. Cu siguranță acel ordin a fost un pretext slab, ordinul a fost discutat de CNSU și evaluat. Noi suntem aici să construim. Noi vrem să aplicăm programul de guvernare, în care credem foarte mult și sute de membrii USR au contribuit”, a spus Anca Dragul la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV.

Anda Dragu, despre tensiunile din Coaliție: „Noi vrem să ne așezăm la masa discuțiilor”

„Personal, am insistat pentru evitarea fragmentării în Guvern. Ministerele devin greoaie și reactive dacă miniștrii se schimb. Cel mai performant guvern a fost guvernul condus de Năstase. E vorba de continuitate, nu e un atlfel de exemplu. Fragmentarea nu face bine politicii, ne trezim că avem foarte multe decalaje în toate domeniile.

Noi vrem să ne așezăm la masa discuțiilor. Cred că orice om politic responsabil ar face asta. Avem două declarații opuse din partea PNL și din partea USR PLUS. Nu e o situație anormală în lumea politică. Trebuie să restabilim niște reguli ale jocului. Trebuie să ne simțim confortabil în această coaliție. Vrem să fim respectați la guvernare”, a mai precizat președintele Senatului, care a continuat:

„Nu avem o ruptură între USR și PLUS. Există normalitate”

„Eu nu vreau să fac niciun fel de speculație și afirmație înainte să încep dialogul. Nu cred că ne-am grăbit când am retras sprijinul lui Cîțu, a fost o reacție normală, la un gest brutal. Noi încercăm să discutăm. PNL e acela care își propune premierul. Propunerea trebuie să fie din partea liberalilor. Eu știu ce dorește USR PLUS și cu ce sentimente vine la acea masă. Partidul nostru își dorește responsabilitate, dar și respect. Nu cred că e cazul de alegeri anticipate și nici guvern minoritar.”

„Nu avem o ruptură între USR și PLUS. Există normalitate. Vlad Voiculescu are încă șanse în politică. E un politician tânăr, are tot ce îi trebuie pentru politicianul modern. Nu face parte din categoria politicienilor care vor funcție pentru binele personal. Sunt încercări care l-au întărit.

Conferința lui după demitere nu a fost bazată pe resentimente și face o analiyă foarte conștientă a mandatului său. Pe Vlad nu l-am văzut ca un rival al lui Dacian Cioloș, de altfel nici nu am auzit intenția lui de a candida la șefie”, a conchis Anca Dragu.