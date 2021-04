Florin Cîţu îl atacă pe Marcel Ciolacu după anunţul Standard & Poor’s. „Agenţia Standard & Poor’s a păstrat ratingul de ţară, dar mult mai important a modificat perspectiva de la negativ la stabil. Eroii sunt companiile private şi antreprenorii. Ei au dus greul. Fără încrederea lor nu reuşeam. Pentru toate aceastea, le mulţumesc. Această coaliţie de guvernare condusă de PNL, din care fac parte USR PLUS şi UDMR, a reuşit în această perioadă dificilă ce n-au reuşit să facă alte guverne în perioade normale.

Am reuşit să reducem deficitul bugetar şi să stabilizăm economia în condiţiile în care nu am introdus nicio taxă nouă şi nici nu am mărit vreuna veche. În trimestrul 4 din 2020, România a avut cea mai mare creştere economică din UE.

În acest an am promis că voi lua decizii care vor duce la schimbare. Această decizie a Standard & Poor’s este garanţia că ceea ce am făcut a fost bine. Vreau să le spun românilor un singur lucru: am promis reforma şi am construit bugetul pentru a opri risipa banului public.

Schimbarea de perspectivă de la negativ la stabil înseamnă şi obligaţii. Mă adresez membrilor guvernului Cîţu: aveţi obligaţia să acceleraţi reformele pentru bunăstarea tuturor românilor.

Economia liberală e singura soluţie pentru a oferi bunăstare tuturor românilor. Am făcut toate aceste lucruri în condiţiile în care PSD ne-a atacat mereu şi ne-a pus piedici.

Sunt sigur că până şi Ciolacu şi PSD înţeleg că am luat o decizie cu plafonarea salariilor bugetarilor. PSD rămâne principalul duşman, nu doar politic, ci şi pentru stabilitatea economică”, a declarat premierul la Palatul Victoria.

Amintim că Ministerul Finanţelor a transmis vineri că Agenţia de rating Standard & Poor’s a reconfirmat la „BBB minus /A-3” ratingul României pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală.

Ceva s-a schimbat în România. Confirmare de la cel mai înalt nivel. Cifrele nu mint