Proteste violente în Mexic. Peste 120 de răniți, dintre polițiști și manifestanți

Proteste violente în Mexic / sursa foto: captura video
Cel puțin 120 de persoane - dintre care 100 sunt ofițeri de poliție - au fost rănite în ciocniri în timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico City, a anunțat poliția, citată de BBC.

Proteste contra președintei  Claudia Sheinbaum

Mii de manifestanți au mărșăluit sâmbătă în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintelui de extremă stânga Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum susține că marșurile, care au avut loc și în alte orașe, ar fi fost finanțate de politicieni de dreapta, care se opun guvernului său.

Mitingul a fost organizat de grupuri de tineri din Generația Z, atrăgând de partea lor și alți cetățeni care protestează împotriva crimelor de mare amploare, inclusiv asasinarea, în urmă cu doar câteva săptămâni, a primarului Uruapan, Carlos Manzo - care ceruse măsuri dure împotriva cartelurilor.

Violențe și represiune la protest

Manifestanții au demontat părți dintr-o barieră care proteja Palatul Național, unde locuiește Sheinbaum. Poliția care proteja complexul a folosit gaze lacrimogene asupra mulțimii.

Autoritățile au arestat 20 de persoane pentru infracțiuni, inclusiv jaf și agresiune, a declarat reporterilor șeful securității din Mexico City, Pablo Vazquez.

Protestatarii au fluturat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu toții Carlos Manzo”, în timp ce alții purtau pălării de cowboy în semn de omagiu adus acestuia.

Manzo a fost împușcat pe 1 noiembrie în timp ce participa la un festival de Ziua Morților.

Era cunoscut pentru că vorbea deschis despre bandele de trafic de droguri din orașul său și despre violența cartelurilor.

El ceruse măsuri dure împotriva membrilor înarmați ai cartelurilor care terorizează țara.

Președinta Sheinbaum dă vina pe „roboți online”

Sheinbaum susține că ar fi acționat împotriva cartelurilor, dar nu a răspuns apelurilor la un alt război total împotriva drogurilor. Încercările anterioare ale predecesorilor ei s-au încheiat cu rezultate sângeroase.

Cu câteva zile înainte de marș, președinta a declarat că demonstrația era promovată de roboți online.

„Suntem de acord cu libertatea de exprimare și libertatea demonstrației dacă există tineri care au revendicări, dar problema aici este cine promovează demonstrația”, a spus ea într-o conferință de presă.

„Oamenii ar trebui să știe cum a fost organizată această demonstrație, astfel încât nimeni să nu fie folosit.”

Președinta Claudia Sheinbaum nu face nimic contra violenței care cuprinde țara

Sheinbaum își menține ratele de aprobare de peste 70%, potrivit unor sondaje, în primul său an de mandat și spune că a făcut progrese în combaterea traficului de fentanil - o problemă cheie pentru omologul său american, Donald Trump.

Dar a fost criticată pentru că nu a reușit să oprească violența care cuprinde țara și se confruntă cu o ostilitate sporită din partea țărilor vecine.

La începutul acestei luni, Congresul din Peru a votat pentru a o declara pe Sheinbaum persona non grata.

Decizia a venit la câteva zile după ce Peru a rupt legăturile diplomatice cu Mexicul, după ce guvernul mexican a acordat azil unui fost prim-ministru peruan acuzat de o tentativă de lovitură de stat din 2022.

