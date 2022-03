Probleme grave de sănătate pentru Armin Nicoară. Îi este imposibil să mai facă această mișcare

Celebrul cântăreț a început să se simtă slăbit imediat după ce a susținut un spectacol în Irlanda. A crezut că își va reveni rapid, dar oboseala l-a doborât. Nu a fost în stare nici măcar să se deplaseze la spital. A fost nevoie de o intervenție de urgență a medicilor.

Armin Nicoară a povestit la un post de televiziune că a avut febră foarte mare. Chiar dacă nu a fost internat la spitale, problemele de sănătate sunt serioase, iar medicii l-au supravegheat în permanență. A avut nevoie de mai multe perfuzii pentru a putea sta în picioare.

Monitorizat zilnic

Artistul a spus că încă nu este complet refăcut și că urmează un tratament prescris de medici. O asistentă vine zilnic la domiciliul său pentru a-i verifica starea de sănătate.

„Nu sunt refăcut complet, tocmai ce a plecat asistenta de la mine de acasă pentru că am reușit să vorbesc cu doamna doctor să-mi facă perfuziile acasă, că nu am reușit să mă deplasez la spital deoarece mi-a fost foarte rău.

Am ajuns din Irlanda, acolo unde am avut un eveniment și după spectacol am picat la pat. Am avut febră 40 și de acolo a început calvarul pentru mine. Nici acum nu sunt refăcut complet”, a explicat Armin Nicoară la un post de televiziune.

Suferă de diabet

Armin Nicoară are probleme grave de sănătate de când era copil. Artistul a aflat că suferă de diabet zahart când avea doar 15 ani. Această problemă gravă de sănătate pare să îi afecteze și viața de cuplu. La asta se adaugă și programul extrem de încărcat. Artistul își dorește foarte mult un copil, dar se pare că problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap.

”Ne dorim din tot sufletul să avem un copil. La Armin este o mica problema, el având diabet de la vârsta de 15 ani, ma gândesc ca de aici este problema. Îmi este frică puțin, având în vedere ca avem un program foarte agitat, nu vreau ca bebelușul sa fie expus unui risc. Îmi doresc foarte mult să avem un bebeluș sănătos si sa nu aibă vreo problema. Aceasta situația ma sperie foarte tare”, a mărturisit Claudia Puican, partenera lui Armin Nicoară citată de cancan.ro.