Mirela Vaida, probleme mari de sănătate! Ce a păţit vedeta Antenelor: „Sper să nu fie mai rău”

Mirela Vaida a postat un video pe rețele sociale în care a anunțat că se simte foarte rău. Se pare că vedeta Antenei 1 a luat o infecție de copiii ei și a rămas complet fără voce. Mirela Vaida mărturisește că a crezut că este mai rezistentă și nici nu mai știe ce tratament să urmăreze.

„Eram foarte fericită că au scăpat copiii de laringită și de febră, și am luat eu răgușeala. Mă doare gâtul. N-am COVID-19, m-am testat. Dar nu mai am voce. Și am de vorbit o grămadă, vă dați seama. Stau să mă întreb dacă mă mai pot exprima, practic. Acum sper să nu fie mai rău, adică să se termine doar la răgușeală. Să nu înceapă și la mine cu febra. Ce să iau, că nici nu mai știu. Ideea e că te plângi de copii, că nu știu ce, că tu ești rezistentă. Și, de fapt, iei și tu toate bolile de la ei“ a spus Mirela Vaida pe Instragram.

Surpriză pentru fani

Prezentatoarea TV speră să își revină în curând și le pregătește o surpriză fanilor ei. Mirela Vaida este cunoscută, în special, ca realizatoare a emisiunii Acces Direct. Pe lângă aceasta, ea mai are o pasiune, muzica populară, fiind o interpretă destul de apreciată. Drept urmare, Mirela Vaida va urca și va cânta pe aceeași scenă cu mai multe legende ale muzicii populare precum Nicolae Botgros sau Laura Lavric.

Spectacol pe 30 aprilie

Anunțul oficial a fost făcut chiar de vedeta de televiziune care a postat totul pe contul său de Instagram. Prezentatoare de la Acces Direct va urca pe scenă în data de 30 aprilie alături de mari nume ale muzicii populare, într-un eveniment pe care aceasta îl vede ca pe un moment de cotitură pentru cariera sa de artistă.

Mirela Vaida se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile. Are o familie extrem de frumoasă, cu trei copii care îi aduc zâmbetul pe buze și un soț care o iubește necondiționat. Este o mamă model, însă și o femeie cu o impresionantă carieră atât în lumea televiziunii, cât și în muzică.