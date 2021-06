Prinţul Harry a fost jignit de rockerul Noel Gallagher. L-a făcut idiot şi i-a spus să tacă. Muzicianul britanic (compozitor, chitarist și fost vocalist al trupei Oasis) s-a dezlănţuit într-un interviu.

Prinţul Harry ar trebui să tacă

Rockerul nu a suportat dezvăluirile lansate de Prinţul Harry în interviul cu Oprah Winfrey şi l-a făcut „idiot nenorocit” pe Ducele de Sussex. De asemenea, rockerul a spus despre Harry că este „un nenorocit prea sensibil” şi ar trebui să „tacă”, nu să afecteze imaginea Familiei Regale cu atacurile sale.

Cel care s-a retras din trupa Oasis în 2009 (după o ceartă cu fratele Liam Gallagher) l-a apreciat pe Prinţul William, care „își ţine naibii, gura”. Noel şi Liam au avut un scandal imens la festivalul Rock en Seine de lângă Paris, în august 2009, şi nici până în prezent nu au depăşit momentul.

De atunci, fanii lor speră ca ei să se împace, dar în ciuda apelurilor, cei doi artişti au rămas la fel fermi pe poziţii. Într-un interviu acordat pentru The Sun, producătorul hitului „Don’t Look Back In Anger”, l-a mai acuzat pe Harry că „şi-a dezamăgit familia”.

Prinţul William e băiatul bun

Noel a spus: „Prințul William.. Simt acea durere a băiatului. Are un frate mai tânăr care își filmează gura ticăloasă atât de inutil. Aș vrea să cred că am fost întotdeauna cu William.

Atacurile la adresa celui care în martie 2020 renunţa la statutul de membru senior al Familei Regale şi se muta în Canada nu s-au oprit aici. „Ceea ce vrem cu adevărat să știm este cât de prost este Prințul Harry?”, a întrebat Noel Gallagher.

Rockerul n-a menajat-o nici pe Meghan Markle, care în interviul cu prietena Oprah Winfrey a lansat acuzaţii de rasism în direcţia Familiei Regale. „Așa se întâmplă când te implici cu americanii”, a spus artistul despre actriţa americană care este soţia lui Harry şi care recent a născut o fetiţă al cărei prenume are o semnificaţie aparte.

În ceea ce-l priveşte pe Noel, el apare într-un nou documentar Sky Arts Noel Gallagher: Out Of The Now, în care dezvăluie că publicul începuse să se plictisească de trupa Oasis, conform dailystar.co.uk.