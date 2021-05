Prințul William nu înțelege de ce fratele său mai mic, Harry continuă să atace în public familia regală. Această dezvăluire a fost făcută de o sursă din apropierea acestuia. Potrivit sursei, citată de publicația Express, William este de părere că anumite lucruri care țin de neînțelegerile din interiorul familiei ar trebui discutate în privat, iar nu făcute publice.

Se părea că cei doi frați au reușit să se lămurească și să ajungă la un acord pe această temă, după moartea bunicului lor, prințul Philip. Înțelegerea pare să se fi rupt după ce Harry a făcut noi comentarii cu privire la relațiile din familia regală, în cadrul unei serii de emisiuni, difuzate de Apple TV+, sub titulatura The Me You Can’t See. Acestea tratează aspecte legate de sănătatea mentală.

Prințul Harry a acuzat indiferența rudelor sale atunci când soția sa, Meghan Markle, a ajuns în pragul sinuciderii. În plus, el a susținut că tatăl său, prințul Charles, l-a făcut să „sufere”.

William nu este de acord cu ieșirile fratelui său mai mic

În acest context, o sursă din apropierea familiei regale a declarat pentru publicația Us Weekly că fratele său, William nu ar fi trebuit să discute aceste probleme la televizor și să arunce cu noroi în cei de aceeași carne și sânge cu el.

„William consideră că Harry ar trebui să discute problemele sale în privat. El nu poate să înțeleagă de ce acesta continuă să arunce o umbra asupra celor de același sânge cu el, la televizor. Bineînțeles, sănătatea mintală este o problemă serioasă, dar William nu-și poate privi în altă parte, atunci când Harry își aruncă familia sub roțile unui autobuz”, a spus sursa citată.

Seria Apple TV + a fost realizată în cinci părți care au fost difuzate integral la finalul săptămânii trecute și i-au avut drept co-producători pe Prințul Harry și pe Oprah Winfrey.

Declarațiile care l-au deranjat pe William

Prințul Harry a povestit, în fața lui Oprah Winfrey cum viața sa de la 28 la 32 de ani a fost un „coșmar”, motiv pentru care a fost nevoit să apeleze la terapie. El a relatat că a început să frecventeze ședințele de terapie în perioada în care și-a întâlnit viitoarea soție. Ducele de Sussex a spus că terapia l-a ajutat să „scoată capul din nisip” și l-a făcut să-și dea seama că trebuie să-și folosească poziția privilegiată pentru a-i ajuta pe ceilalți.

În timpul materialului, ducele de Sussex a povestit că la doar câteva luni de la căsătoria lor, când Meghan era însărcinată cu Archie, aceasta i-a povestit cum se gândea să-și pună capăt zilelor. Prințul Harry a declarat că teama de a-și pierde soția și de a-l crește singur pe Archie a fost unul dintre motivele pentru care a părăsit Marea Britanie.

„Am crezut că familia mea va ajuta – dar fiecare întrebare, solicitare, avertisment, indiferent despre ce a fost vorba, a fost întâmpinată cu o tăcere totală sau cu o lipsă de interes”, a povestit prințul Harry.

El a adăugat că dorește să rupă acest cerc vicios și să-și facă o viață mai bună alături de soția și de fiul său.

„Doar pentru că tu ai suferit, nu înseamnă că copiii tăi trebuie să sufere. De fapt, dimpotrivă. Dacă ai suferit, fă tot ce poți pentru a te asigura că orice experiență negativă pe care ai trăit-o o poți face corect pentru copiii tăi”, a mai spus Harry.