Dacă cei din străinătate nu sunt atât de șocați cu astfel de vești, pentru România e o noutate. Recent, un cântăreț de muzică populară a făcut o declarație cu adevărat uluitoare. Acesta a mărturisit că este gay. Este vorba de interpretul de muzică populară George Craioveanu, de 44 de ani, care trăiește de 14 ani, la Viena și s-a reîntors acasă ca să le spună tuturor cine este cu adevărat.

„În muzica populară sunt foarte multe persoane gay care nu-și asumă asta de frica bârfelor”

”Da, așa este! Eu nu am de ce să mă ascund, despre mine știe familia, știu prietenii. Locuiesc de 14 ani în Viena, suntem în 2021, de ce să mă feresc? Cariera mea nu a avut de suferit din cauza asta. Eu am cântat pentru sufletul meu, nu pentru bani. Nu am ascultat niciodată de bârfele oamenilor, eu mi-am văzut de drumul meu.

Dacă aș fi catalogat în vreun fel, părerea lor este inexistentă. Pentru că în muzica populară sunt foarte multe persoane gay care nu-și asumă asta de frica bârfelor. Dar ei se știu între ei. În lumea muzicii populare se știe despre foarte mulți interpreți, dar nu sunt asumați pentru că au cântări, contracte, din asta trăiesc.

Oamenii nu sunt deschiși pentru asta. Muzica tradițională românească este ascultată în general de oameni mai în vârstă care sunt mai limitați într-un fel. De asta nu sunt asumați cântăreții, ca să nu-si piardă pâinea” , a spus cântărețul, în exclusivitate pentru Star Popular.

Unde l-a cunoscut pe Aurelian Preda

Referitor la regretatul Aurelian Preda (foto), cântăreț și moderator la Etno TV, acesta spune că l-a cunoscut tot la Viena, într-o saună privată. ”Am fost singurul solist de muzica populară care l-a ajutat pe Aurelian Preda, la Viena. Eram singurul prieten din Viena la care apela. Noi avem un grup de prieteni din gașca LGBT din care și el făcea parte. Așa ne-am cunoscut, într-o saună privată din Viena. Dacă ar fi trăit cred că și-ar fi asumat, nu cred că avea ceva de ascuns, era un om liber.”, a mai spus George Craioveanu.

