Primul vehicul electric cu baterie semi-solidă ar urma să fie disponibil în Europa până la finalul anului 

După ce a lansat în China un model electric sub 15.000 de dolari, MG Motor a anunțat că se pregătește să aducă în Europa tehnologia bateriilor semi-solide, considerată cheia viitorului în industria auto, potrivit electrek.co.

SAIC Motors, compania-mamă a MG, a prezentat noul MG4 la Salonul Auto de la Chengdu de anul trecut, pe care l-a descris drept „primul vehicul electric din lume produs în masă cu baterie semi-solidă”.

După începerea livrărilor în China, în decembrie, MG a anunțat că va aduce noile baterii în Europa până la sfârșitul anului 2026. MG „stabilește un nou reper”, a transmis compania, precizând că este primul producător care a reușit producția în masă a bateriilor semi-solide pentru vehicule electrice.

Noua tehnologie de baterii oferă o autonomie mai mare, timpi de încărcare mai rapizi, un nivel mai ridicat de siguranță și performanțe mai bune la temperaturi scăzute. Electroliții solizi din fiecare celulă formează un strat protector care contribuie la prelungirea duratei de viață a bateriei.

MG a transmis că noua tehnologie de baterii semi-solide, MG SolidCore Battery, a fost „adaptată pentru a răspunde condițiilor rutiere regionale, variațiilor climatice și cerințelor de reglementare”.

Deși nu a oferit detalii complete, compania a anunțat că noul MG4 utilizează o baterie semi-solidă litiu-ion pe bază de mangan de 53,95 kWh, care oferă o autonomie CLTC de 530 km în China. Prețul pornește de la 102.800 de yuani, echivalentul a aproximativ 14.500 de dolari. MG4 EV Urban ar urma să fie lansat în Europa cu aceeași baterie, însă autonomia ar putea scădea la aproximativ 400 km conform standardului WLTP.

MG nu a anunțat încă prețurile, însă modelul cu baterie semi-solidă ar putea porni de la un nivel apropiat de cel al actualului MG4 Urban, estimat la aproximativ 23.495 de lire sterline, echivalentul a 31.300 de dolari. Modelul MG4 Urban disponibil în prezent este echipat cu o baterie LFP de 53,9 kWh și oferă o autonomie de până la 258 de mile WLTP.

Noile baterii semi-solide vor fi introduse în perioada următoare și pe alte modele MG, printre care SUV-ul electric MG 4X prezentat recent. În același timp, mai mulți producători auto testează deja baterii solide pentru vehicule electrice în prototipuri.