Prețul rămâne criteriul decisiv în alegerea locuinței în 2026. Cu cât se vând apartamentele cu două și trei camere în București

Un studiu realizat de sursa citată arată că în 2026 prețul este principalul criteriu în alegerea unei locuințe. Cumpărătorii se orientează tot mai mult spre proprietăți accesibile, inclusiv locuințe vechi sau situate la periferia marilor orașe.

Potrivit datelor, 32% dintre respondenți își doresc să cumpere o casă, iar 30% vizează apartamente cu două camere. Apartamentele cu trei camere sunt preferate de 19% dintre participanți. În schimb, interesul pentru garsoniere și locuințe mari este mai redus.

„Doar 11% dintre cei intervievaţi îşi doresc să cumpere, în 2026, o garsonieră, acestea fiind locuinţe potrivite în special tinerilor aflaţi la început de drum sau micilor investitori. Apartamentele cu 4 camere sunt căutate cel mai puţin (8%)”, arată studiul.

De asemenea, aproape 44% dintre potențialii cumpărători caută locuințe vechi, în timp ce interesul pentru locuințe noi rămâne condiționat de preț și disponibilitate. O parte dintre cumpărători preferă proprietățile finalizate recent sau vânzările directe de la proprietari.

Deși prețul rămâne decisiv, 32% dintre cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru zone mai bune. Totuși, 30% aleg locuințe mai mici pentru a se încadra în buget, iar 22% preferă locuințe vechi pentru costuri mai reduse.

Studiul mai arată că procesul de achiziție este unul lent. Cei mai mulţi dintre cei care folosesc platforma imobiliare.ro spun că se aşteaptă să aibă nevoie de cel puţin şase luni (44%) pentru a găsi o locuință, în timp ce doar 10% cred că pot cumpăra în mai puțin de o lună.

Sondajul a fost realizat în februarie 2026, pe aproximativ 450 de respondenți din marile centre urbane și zonele periurbane din România.

Prețurile apartamentelor cu trei camere au crescut semnificativ în București, adăugând în medie aproximativ 20.000 de euro într-un singur an. Această majorare considerabilă pune o presiune tot mai mare pe bugetele cumpărătorilor.

În ianuarie 2026, prețul mediu solicitat a ajuns la 136.538 de euro, în creștere cu 769 de euro față de luna decembrie 2025, relatează financiarul.ro.

În 2026, prețurile apartamentelor vechi cu două camere din București se învârt în jurul a 100.000 – 115.000 de euro. În cartierele mai accesibile, precum Berceni, Pantelimon sau Rahova, costurile sunt de regulă mai mici, situându-se între aproximativ 80.000 și 100.000 de euro, deși apartamentele renovate pot urca ușor peste acest prag.

În zonele considerate medii, cum sunt Titan, Dristor, Iancului sau Militari, prețurile sunt mai ridicate, de obicei între 95.000 și 120.000 de euro, iar în apropierea stațiilor de metrou sau în blocuri mai bine întreținute pot depăși chiar și acest interval. În zonele mai bine cotate, precum Tineretului, Unirii, Obor sau Floreasca, prețurile cresc semnificativ și se încadrează frecvent între 120.000 și 160.000 de euro, în funcție de starea blocului și de localizare, potrivit imospot.ro.