Social

Președintele CJ Iași salută decizia lui Pîslaru de a sesiza Parchetul European în cazul microbuzelor electrice

Comentează știrea
Președintele CJ Iași salută decizia lui Pîslaru de a sesiza Parchetul European în cazul microbuzelor electriceCostel Alexe. Sursa foto: Facebook/Costel Alexe
Din cuprinsul articolului

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a declarat că „salută” decizia ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, de a sesiza Parchetul European privind achiziția microbuzelor școlare electrice pentru elevi. „Cred că este un demers care poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat apelul de proiecte «Microbuze electrice pentru elevi»”, a spus acesta.

Președintele CJ Iași: Salut decizia luată de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Șeful CJ Iași a afirmat, despre demersul ministrului Pîslaru, că este un pas care poate clarifica modul în care a fost gestionat apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”.

„Orice acţiune care poate stabili eventualele neconcordanţe în modul în care au fost definite informaţiile obligatorii prin ghidul de finanţare este bine venită. Pentru noi, autorităţile locale, este important să beneficiem de reguli clare şi coerente în utilizarea fondurilor europene”, a mai spus acesta.

Potrivit lui Alexe, Consiliul Județean Iași a urmărit să le ofere elevilor din comunitățile rurale un transport modern și sigur, într-un mod legal și asumat pe deplin.

O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat
O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei

Sesizarea Parchetului European în cazul microbuzelor electrice

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a decis să sesizeze Parchetul European în legătură cu achiziția microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”.

„Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, a explicat Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru

Sursa foto: Facebook

Contextul declarațiilor

Pîslaru a anunțat în august că va trimite Corpul de Control al ministerului să verifice modul în care a fost realizată achiziția microbuzelor școlare electrice prin PNRR, după ce Reporter de Iași a relatat că o firmă din Prahova a obținut peste jumătate dintre contractele de livrare la nivel național.

„Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei”, se arată în ancheta Reporter de Iaşi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:45 - Gigi Becali schimbă din temelii lotul de la FCSB. Jucătorii de care vrea să scape urgent
23:37 - NASA dezvăluie comportamentul neobișnuit al cometei 3I/ATLAS: pulsează asemenea unei inimi
23:27 - Anda Adam, criticată de fani pe rețelele sociale. Cântăreața se apără: Eu am promovat întotdeauna un stil de viață să...
23:18 - Ministrul german al Apărării a anulat întâlnirea cu Bolojan. Motivul invocat de Pistorius
23:08 - Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Camioane confiscate și amenzi de aproape 50.000 de euro
22:58 - Eșec pe linie la concursul pentru șefia TNB. Niciun candidat nu a trecut de prima etapă de evaluare

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale