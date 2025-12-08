Președintele CJ Iași salută decizia lui Pîslaru de a sesiza Parchetul European în cazul microbuzelor electrice

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a declarat că „salută” decizia ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, de a sesiza Parchetul European privind achiziția microbuzelor școlare electrice pentru elevi. „Cred că este un demers care poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat apelul de proiecte «Microbuze electrice pentru elevi»”, a spus acesta.

Șeful CJ Iași a afirmat, despre demersul ministrului Pîslaru, că este un pas care poate clarifica modul în care a fost gestionat apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”.

„Orice acţiune care poate stabili eventualele neconcordanţe în modul în care au fost definite informaţiile obligatorii prin ghidul de finanţare este bine venită. Pentru noi, autorităţile locale, este important să beneficiem de reguli clare şi coerente în utilizarea fondurilor europene”, a mai spus acesta.

Potrivit lui Alexe, Consiliul Județean Iași a urmărit să le ofere elevilor din comunitățile rurale un transport modern și sigur, într-un mod legal și asumat pe deplin.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a decis să sesizeze Parchetul European în legătură cu achiziția microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”.

„Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, a explicat Pîslaru.

Pîslaru a anunțat în august că va trimite Corpul de Control al ministerului să verifice modul în care a fost realizată achiziția microbuzelor școlare electrice prin PNRR, după ce Reporter de Iași a relatat că o firmă din Prahova a obținut peste jumătate dintre contractele de livrare la nivel național.

„Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei”, se arată în ancheta Reporter de Iaşi.