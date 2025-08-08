Monden Povestea lui Michael Cretu, geniul din spatele Enigma. A fugit ani întregi de lumina reflectoarelor







Michael Cretu s-a născut în București, pe 18 mai 1957, într-o familie care i-a împlețit firele destinului cu pasiunea pentru muzică. În timp ce tatăl său era român, mama avea origini austriece. Uunchiul său, celebrul violonist Ion Voicu, a intuit din copilărie talentul muzical al nepotului și i-a recomandat părinților să-l înscrie la cursuri de pian.

Copilăria și adolescența și le-a petrecut studiind muzică clasică, mai întâi la Liceul nr. 2 din București și, pentru o scurtă perioadă, în Paris, începând din 1968. În 1975 s-a mutat în Germania de Vest, unde a studiat la Academia de Muzică din Frankfurt și a dobândit o diplomă în compoziție muzicală, anul absolvirii fiind 1978.

Primul său album solo, Moon Light & Flowers, a apărut în 1979. Au urmat Legionäre (1983) și The Invisible Man (1985) – ultimul cunoscut și sub titlul german Die Chinesische Mauer – alături de single-ul „Samurai”, care a avut succes în Elveția, Austria și Suedia.

În 1990, Michael Cretu a lansat Enigma – un proiect muzical care redefinit sunetul deceniului și a devenit una dintre cele mai de succes inițiative muzicale ale Europei. Enigma nu s-a născut în studiouri luxoase din New York sau Londra.

Ci într-o vilă izolată din Ibiza, unde Cretu își construise propriul studio, ART Studios. Acolo, în liniște, a început să creeze ceva complet diferit: o fuziune între muzică electronică, sunete tribale, ritmuri de percuție, șoapte senzuale și coruri gregoriene.

În decembrie 1990, sub pseudonimul „Curly M.C.”, Cretu a lansat piesa „Sadeness (Part I)”, fără videoclip, fără promovare agresivă. Doar muzică. Iar efectul a fost... magic.

Piesa, care începe cu un cor gregorian și continuă cu un beat hipnotic și o voce feminină ce șoptește în franceză, a devenit un fenomen internațional. Deși melodia era inspirată de viața și contradicțiile marchizului de Sade, publicul nu a fost scandalizat – ci fascinat.

Albumul MCMXC a.D., lansat odată cu single-ul, a stat luni întregi pe locuri fruntașe în topurile din întreaga lume și a fost vândut în peste 20 de milioane de exemplare. Era ceva ce nimeni nu mai auzise.

Cretu nu a dat interviuri. Nu a apărut în videoclipuri. Nu a concertat. A păstrat misterul – intenționat. Chiar și identitatea proiectului a fost ținută secretă la început. Oamenii nu știau cine este în spatele Enigmei și, tocmai de aceea, erau și mai atrași.

În realitate, vocea feminină din Enigma era chiar soția lui, Sandra. Michael compunea, producea, mixa – totul. Enigma era o lucrare de artizan, construită notă cu notă în studioul său din Ibiza.

Enigma a continuat cu albume de succes: The Cross of Changes (1993), Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (1996), The Screen Behind the Mirror (2000) și altele. Piesele precum „Return to Innocence”, „Mea Culpa”, „Gravity of Love” au devenit coloana sonoră a anilor ’90 pentru milioane de ascultători.

Până în prezent, Enigma a vândut aproximativ 70 de milioane de albume în întreaga lume. Michael Cretu a devenit astfel cel mai de succes muzician român din istorie, chiar dacă a rămas, în mare parte, în umbră.

Căsătoria cu Sandra a fost la fel de discretă ca muzica sa. Cei doi au fost căsătoriți aproape 20 de ani și au avut împreună doi copii. Sandra se bucura de un succes formidabil la momentul respectiv. După divorțul din 2007, Cretu s-a retras și mai mult din lumina reflectoarelor.

A continuat să compună muzică, dar rareori a mai vorbit public. „Nu vreau să fiu faimos, vreau ca muzica mea să fie faimoasă”, spunea într-un rar interviu.