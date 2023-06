Povestea insulei care a fost părăsită în urmă cu 100 de ani. Mai multe incidente neobișnuite au avut loc, după ce a fost depopulată

Hirta este cea mai mare insulă din arhipelagul Sfânta Kilda, dar este și cea unde nu mai locuiește nici măcar o persoană. În același timp, insulele Skye, Iona, Arran și Bute se numără printre preferințele scoțienilor. Insula Hirta se află la aproximativ 160 de kilometri de continent, iar terenul a fost considerat de multe persoane neprimitor. Șansele ca această insulă să devină una dintre cele mai cunoscută din Scoția sunt destul de mici.

Totuși, insula Hirta are o istorie veche și destul de fascinanată. Se crede că pe această insulă au trăit timp de mii de ani oameni deoarece Hirta are un izvor de apă proaspătă. De asemenea, legendele spun că locuitorii trăiau cu carnea și ouăle păsărilor pe care le creșteau. Cea mai mare așezare de pe insula Hirta era cunoscută sub numele The Village și peste 180 de persoane locuiau în acea zonă la finalul secolului al XVII-lea.

Numărul localnicilor a scăzut destul de brusc din cauza bolilor și a migrației. Recensământul din 1861 a arătat că populația insulei era de doar 71 de persoane. La începutul secolului al XX-lea numărul celor care se aflau pe insulă s-a înjumătățit. Doar 36 de persoane mai locuiau pe Hirta în anul 1930, iar în luna august a aceluiași an, oamenii au cerut să fie evacuați. Locuitorii au plecat definitiv la bordul navei HMS Harebell și au fost duși pe continent.

Ce s-a întâmplat pe insula Hirta, după ce a fost părăsită

Tot mai multe incidente ciudate s-au întâmplat pe insula Hirta, după ce a fost părăsită. Trei avione s-au prăbușit pe insulă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Multe persoane consideră că Hirta a fost folosită de Ministerul Apărării și de oamenii de știință de la National Trust să facă diverse experimente. Este important de precizat că turiștii care vor să facă o vizită pe insulă, sunt bineveniți.

Ultima locuitoare a insulei, Rachel Johnson, a murit la vârsta de 92 de ani în anul 2016. Ea s-a născut pe Hirta în luna iulie a anului 1922 și s-a stabilit în Clydebank, după ce a părăsit insula, unde s-a căsătorit cu regretatul ei soț Ronald. Rachel Johnson s-a întors de două ori pe insulă pentru a filma un documetar și pentru că a fost invitată de armată să vadă cum s-a schimbat locul în care s-a născut și a copilărit.

De ce au cerut oamenii să fie evacuați

Locuitorii au făcut mai multe petiții pentru a fi luați de pe insula din cauza traiului greu pe care îl duceau pe Hirta. Mulți dintre tinerii de pe insulă care au plecat în timpul Primului Război Mondial nu s-au mai întors niciodată, iar Hirta s-a depopulat. De asemenea, alți patru bărbați au murit de gripă. Ulterior, insula s-a confruntat cu o mari pierderi de recoltă. Arhipelagul Sfânta Kilda din care face parte insula Hirta este deținut de National Trust for Scotland.

Alexander Bennett, directorul general al trustului pentru zona rurală și insulele din nord, a declarat după ce a aflat că Rachel Johnson a murit că „este o zi tristă și cu adevărat un sfârșit de epocă să aflăm că ultimul dintre nativii din Sfânta Kilda a murit. Am avut privilegiul de a o întâlni pe Rachel de mai multe ori. Era rezervată, dar extrem de amabilă. În numele NTS și al tuturor celor care țin la Sfânta Kilda, prezentăm condoleanțe familiei și prietenilor ei”, potrivit Dailystar.