Portretele unor legionari, care erau pictate pe o capelă, șterse. Arhiepiscopia Bucureștilor: A fost o eroare de supraveghere

Arhiepiscopia Bucureștilor a decis ștergerea de urgență a portretelor lui Radu Gyr, Mircea Vulcănescu și Valeriu Gafencu de pe fațada unei capele din București, care aparține Parohiei Apărătorii Patriei II, și înlocuirea lor cu sfinți canonizați recent. „În procesul de execuție și recepție a lucrărilor de pictură s-a comis o eroare de supraveghere”, a anunțat Arhiepiscopia Bucureștilor, într-un comunicat.

Decizia a fost luată la două zile după publicarea unei investigații de presă care a semnalat prezența unor figuri asociate Mișcării Legionare sau condamnate pentru crime de război pe un lăcaș de cult.

Potrivit Arhiepiscopiei Bucureștilor, chipurile celor trei au fost șterse și înlocuite cu cele ale unor sfinți canonizați recent de Biserica Ortodoxă Română: Sfântul Cuvios Visarion de la Lainici, Sfântul Ierarh Alexandru din Basarabia și Sfântul Cuvios Liviu Galaction.

Arhiepiscopia Bucureștilor a transmis că respectiva capelă mortuară a fost gândită ca un ansamblu memorial dedicat victimelor închisorilor comuniste, în acord cu numele istoric al cartierului și al parohiei, Apărătorii Patriei.

Totodată, instituția a precizat că părintele paroh Mircea Alexă Uță este fiul doctorului Dumitru Uță (1915–1980), martir care a stat 23 de ani în închisorile comuniste de la Poarta Albă, Gherla și Aiud, cunoscut ca „doctorul fără de arginți pentru dăruirea sa în tratarea tuturor deținuților, indiferent de apartenență politică”.

Instituția a transmis că suma de 25.000 de lei acordată de Secretariatul de Stat pentru Culte în luna mai 2023 a fost folosită exclusiv pentru pictura interioară a capelei, pe o suprafață de 72 de metri pătrați — turlă, tavan și pereți. „Pictura exterioară, unde au apărut reprezentările controversate, a fost executată ulterior (2024) și finanțată integral din fondurile parohiei, astfel că niciun leu din sprijinul oferit de Stat nu a fost folosit pentru lucrările în discuție”, a mai anunțat Arhiepiscopia Bucureștilor.

Instituția a adăugat: „Arhiepiscopia Bucureștilor recunoaște insuficienta supraveghere a picturii exterioare a capelei mortuare din cadrul Parohiei Apărătorii Patriei II și reafirmă că Biserica Ortodoxă Română condamnă orice formă de extremism, onorând memoria tuturor victimelor regimurilor totalitare cu discernământ istoric”.

Instituția a explicat situația printr-o „eroare de supraveghere” apărută în procesul de realizare a picturii exterioare și a precizat că finanțarea acestei lucrări a provenit exclusiv din fondurile parohiei.

„În procesul de execuție și recepție a lucrărilor de pictură s-a comis o eroare de supraveghere, fiind incluse și câteva personaje controversate din punct de vedere istoric, neexistând în prezent o listă cu persoanele condamnate pentru crime de război sau ca susținători ai vreunei ideologii totalitare”, se arată în comunicat.