Polonia atrage cea mai mare finanțare prin noul mecanism european SAFE pentru apărare

Varșovia va beneficia de cea mai consistentă alocare din cadrul instrumentului european SAFE (Security Action for Europe), destinat finanțării accelerate a achizițiilor de echipamente militare. Potrivit anunțului făcut vineri de oficialii guvernamentali, Poloniei îi revin peste 43,7 miliarde de euro, cea mai mare sumă acordată unui stat membru prin acest program, scrie Breaking Defense.

Reprezentanții executivului polonez au admis că, în absența acestui mecanism, ritmul de modernizare a forțelor armate nu ar fi putut fi susținut într-un interval atât de scurt. Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a subliniat că pentru Polonia SAFE „nu este un program politic, ci unul patriotic”.

Instrumentul SAFE, lansat în mai 2025, funcționează pe baza unui sistem de finanțare prin împrumuturi. Uniunea Europeană se împrumută de pe piețele internaționale și redirecționează apoi fondurile către statele membre în condiții mai avantajoase decât cele pe care multe dintre acestea le-ar obține individual.

Creditele acordate prin acest program au o maturitate de 45 de ani și includ o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului. În primul deceniu, statele beneficiare achită doar dobânda. În cazul Poloniei, aceasta este de 3,17%, un nivel apropiat de costurile de finanțare ale Uniunii Europene pe piețele externe.

Autoritățile de la Varșovia au precizat că fondurile vor fi utilizate în perioada 2026–2030 și vor susține investiții în artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, tehnologii fără pilot și anti-dronă, muniție, echipamente pentru luptă terestră, transport aerian strategic, securitate cibernetică și soluții bazate pe inteligență artificială. De asemenea, o parte din bani vor fi direcționați către proiecte de mobilitate militară, inclusiv modernizarea infrastructurii rutiere și a podurilor, precum și către inițiative derulate de Poliție și Poliția de Frontieră.

Regulile programului impun ca minimum 65% dintre echipamentele finanțate să provină din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Ucraina. Ministerul polonez al Apărării, prin structura responsabilă de achizițiile militare, estimează însă că aproximativ 89% din totalul fondurilor vor ajunge în industria națională.

Oficialii apreciază că aproape 12.000 de companii poloneze ar putea fi implicate sau beneficia indirect de aceste investiții. Diferența va fi alocată pentru achiziții externe, inclusiv din Statele Unite și Coreea de Sud.

Premierul Donald Tusk a prezentat inițiativa drept o prioritate strategică majoră pentru statul polonez. „Țara noastră nu mai poate aștepta – este necesar să consolidăm rapid și decisiv securitatea statului”, a declarat acesta. „O Polonie bine înarmată, cât mai autosuficientă, cooperând modern cu aliații – aceasta este prioritatea absolută. Nu există o problemă mai importantă astăzi”.

La rândul lor, oficialii din domeniul apărării au subliniat avantajul financiar al mecanismului: „Acest program eliberează fonduri semnificative și ne permite să cumpărăm mai mult echipament cu aceiași bani”.

Cu toate acestea, SAFE a generat și critici pe scena politică internă. Opoziția conservatoare a susținut că mecanismul ar putea diminua suveranitatea Poloniei și ar amplifica influența Bruxelles-ului asupra deciziilor naționale.

Președintele Karol Nawrocki și-a exprimat rezervele față de acord, iar promulgarea nu este certă, după ce acesta a criticat public inițiativa și a lăsat să se înțeleagă că ar putea refuza semnarea. Șeful statului a argumentat că, fiind vorba despre un împrumut și nu un grant, impactul asupra bugetului ar putea fi semnificativ pe termen lung.

Guvernul respinge însă aceste acuzații. Donald Tusk a susținut că Polonia s-a numărat printre principalii promotori ai programului la nivel european și a infirmat ideea că alte economii ar beneficia în mod disproporționat. „Peste 80% din fonduri vor merge către Polonia și companiile noastre”, a spus premierul. „Știți cât va beneficia industria germană din programul SAFE implementat în Polonia? Doar 0,37%!”.

Pe lângă Polonia, alte 17 state membre au accesat finanțare prin SAFE. România urmează să primească 16,7 miliarde de euro, în timp ce Franța și Ungaria vor beneficia fiecare de câte 16,2 miliarde de euro. Italia are alocată o sumă de aproape 15 miliarde de euro, iar Belgia peste 8,3 miliarde de euro.

Lista continuă cu Lituania – 6,37 miliarde de euro, Portugalia – 5,84 miliarde de euro, Letonia – 3,49 miliarde de euro, Bulgaria – 3,26 miliarde de euro, Estonia – 2,34 miliarde de euro și Slovacia – 2,31 miliarde de euro.

Croația va primi 1,7 miliarde de euro, Cipru 1,18 miliarde de euro, Finlanda și Spania câte 1 miliard de euro fiecare, iar Grecia 787 de milioane de euro. Cea mai redusă alocare este destinată Danemarcei, care va beneficia de 46,8 milioane de euro.