Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj

Președintele Nicușor Dan se află pe primul loc în clasamentul încrederii în personalitățile politice, cu 33% opinii pozitive, potrivit unui sondaj CURS. În același timp, 75% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Cercetarea relevă o percepție critică asupra clasei politice, indiferent de apartenența politică a liderilor evaluați.

Potrivit datelor sondajului, Nicușor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenți, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă la adresa sa.

Pe locul al doilea se află primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care adună 29% opinii pozitive și 65% opinii negative.

Principalul său rival politic, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și lider al PSD București, este apreciat pozitiv de 25% dintre respondenți, în timp ce 70% îl evaluează negativ. Diferența dintre Ciprian Ciucu și Daniel Băluță este de patru puncte procentuale în favoarea primarului liberal.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, înregistrează 23% opinii pozitive și 72% opinii negative. Premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, ocupă poziția a cincea în topul încrederii, cu 22% opinii pozitive și 74% negative.

Liderul USR, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este evaluat pozitiv de 19% dintre respondenți, în timp ce 73% exprimă o opinie negativă.

Autorii sondajului notează că, „per ansamblu, datele indică o percepţie critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin”.

În ceea ce privește percepția asupra direcției generale a țării, 75% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Doar 18% apreciază că direcția este una bună, iar 7% declară că nu au o opinie clară. Datele indică o majoritate consistentă a respondenților care exprimă nemulțumire față de evoluția națională. Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.069 de respondenți, populație adultă rezidentă în București, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 și au fost validate pe baza ultimelor statistici ale Institutului Național de Statistică, fiind ponderate în funcție de structura de vârstă a electoratului.