Frauda fiscală va fi combătută prin limitarea numerarului. Câți bani cash vor putea să folosească românii din Spania

Spania are, la fel ca toate statele Uniunii Europene, limite legale menite să combată frauda fiscală. Folosirea numerarului a scăzut, iar majoritatea oamenilor își fac plățile zilnice cu cardul.

Totodată, o parte tot mai mare a populației folosește telefonul mobil pentru tranzacții. Acest fenomen este mai vizibil în rândul tinerilor, care nu mai folosesc portofelul, potrivit Larazon.

Persoanele în vârstă preferă în continuare să plătească în numerar. Principalul motiv îl reprezintă lipsa de încredere în tehnologie. Ricardo Palomo, decanul Universității CEU San Pablo, a atras atenția asupra riscurilor folosirii numerarului: „Acesta declanșează toate semnalele de alarmă de la fisc”.

Deși nu se întâmplă întotdeauna, plata în numerar este folosită uneori în tranzacții care urmăresc evitarea taxelor și impozitelor. În plus, lipsa unei evidențe clare poate facilita spălarea banilor, motiv pentru care autoritățile încearcă să limiteze aceste practici.

Astfel, Parlamentul European și Consiliul au aprobat noi reguli care stabilesc o limită maximă de 10.000 de euro pentru plățile în numerar. Măsura se aplică tranzacțiilor realizate în scop comercial. UE urmărește astfel să combată spălarea banilor și, în același timp, să reducă diferențele mari dintre statele membre, deoarece unele țări au limite foarte stricte, iar altele nu au stabilit nicio restricție.

Spania se numără printre țările cu reguli mai stricte privind plățile în numerar. Potrivit Ce Consulting, articolul 7 din Legea 7/2012 stabilește principalele limite pentru aceste tranzacții, iar Legea 11/2021 a modificat ulterior regulile pentru combaterea fraudei fiscale. În prezent, plățile în numerar de 1.000 de euro sau mai mult nu sunt permise atunci când una dintre părți acționează ca întreprinzător sau profesionist.

Atunci când plătitorul este o persoană fizică nerezidentă care nu acționează ca antreprenor sau profesionist, limita crește la 10.000 de euro. În schimb, Spania nu stabilește o limită atunci când ambele părți sunt persoane fizice și nu desfășoară activități profesionale. Totuși, autoritățile recomandă ca plata să fie dovedită printr-o chitanță semnată sau printr-un contract, dacă este necesar.

Legislația spaniolă prevede o sancțiune de 25% din suma plătită peste limita legală. Aceasta se aplică pentru orice sumă care depășește 1.000 de euro atunci când în tranzacție este implicat un profesionist.

De regulă, sancțiunea este suportată atât de plătitor, cât și de destinatar. Totuși, partea care anunță situația la Agenția Fiscală în termen de trei luni de la plată poate evita sancțiunea. Sesizarea se poate face online, prin site-ul oficial al instituției.