Plăcintele cu varză păstrează gustul bucătăriei de odinioară, fiind pregătite după rețete simple, transmise din generație în generație. Cu aluat fraged, rumenit pe ambele părți, și umplutură din varză călită cu ceapă și condimente, acestea sunt potrivite atât pentru prânz, cât și pentru o gustare în familie.

Rețeta nu necesită ingrediente complicate, iar aluatul se pregătește din făină, apă, drojdie și puțin ulei. Secretul gustului stă în umplutura bine gătită și în timpul acordat aluatului pentru dospit.

Pentru aluat:

500 g făină

250 ml apă călduță

7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă

1 linguriță de zahăr

1 linguriță de sare

2 linguri de ulei

Pentru umplutură:

700-800 g varză proaspătă

2 cepe potrivite

3 linguri de ulei

Sare și piper, după gust

1 linguriță de boia dulce

Mărar proaspăt sau uscat

Pentru prăjit:

Ulei, în cantitate suficientă pentru tigaie

Începe cu pregătirea aluatului. Dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță și lasă amestecul să stea aproximativ 10 minute, până când începe să facă spumă. Pune făina într-un vas încăpător, adaugă sarea, uleiul și amestecul cu drojdie.

Frământă până obții un aluat elastic și nelipicios. Dacă este prea tare, mai poți adăuga puțină apă. Acoperă vasul cu un prosop curat și lasă aluatul la dospit aproximativ o oră, într-un loc călduț, până își dublează volumul.

Între timp, pregătește umplutura. Toacă varza fideluță, iar ceapa taie-o mărunt. Încinge uleiul într-o tigaie, adaugă ceapa și las-o să se înmoaie. Pune apoi varza și gătește la foc potrivit, amestecând periodic, până când scade și devine fragedă.

Condimentează cu sare, piper și boia dulce. La final, adaugă mărarul și lasă umplutura să se răcească înainte de a o folosi.

După ce aluatul a crescut, împarte-l în bucăți egale. Presară puțină făină pe blatul de lucru și întinde fiecare bucată într-o foaie rotundă. Pune o lingură generoasă de umplutură în mijloc, apoi adună marginile și închide bine plăcinta. Aplatizeaz-o ușor cu mâna sau cu sucitorul.

Încinge uleiul într-o tigaie și prăjește plăcintele la foc mediu, câteva minute pe fiecare parte, până când devin rumene și bine pătrunse. Scoate-le pe un platou acoperit cu șervețele de hârtie, pentru a îndepărta excesul de ulei.

Umplutura trebuie să fie bine gătită și răcită înainte de a fi pusă în aluat. Dacă varza rămâne prea apoasă, aceasta poate înmuia aluatul și poate îngreuna prăjirea.

Nu întinde foile foarte subțire, pentru că plăcintele se pot rupe atunci când adaugi umplutura. De asemenea, prăjește-le la foc mediu, astfel încât aluatul să se gătească și la interior, fără să se ardă la exterior.

Plăcintele cu varză pot fi servite calde, simple sau alături de o lingură de iaurt ori smântână. Sunt gustoase și după ce se răcesc, fiind potrivite pentru o gustare în orice moment al zilei.