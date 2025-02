Monden Phil a prezis sfârșitul iernii și anul acesta. Meteorologul Pennsylveniei nu greșește niciodata







„Meteorologul oficial al statului Pennsylvania” marmota Punxsutawney Phil și-a văzut umbra duminică dimineața, prezicând încă șase săptămâni de iarnă.

PETA vrea să îl înlocuiască pe Phil

Duminica aceasta a fost cea de-a 138-a prognoză a marmotei Phil Punxsutawney, care trăiește în Jefferson County. Festivitățile au început la ora 6 dimineața, la o temperatură rece de 20 de grade, iar Phil a apărut în fața mulțimii dornice la ora 7:22 dimineața. A inclus cântări, dansuri, muzică live și artificii pentru a energiza mulțimea înainte de predicția lui Phil.

Guvernatorul Josh Shapiro a vorbit devreme în timpul festivităților anuale de la Gobbler's Knob din Punxsutawney, respingând cererile organizației People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) de a înlocui animalul îndrăgit cu ceva vegan.

„Există câțiva oameni care au spus că ar trebui să renunțăm la această mare tradiție care datează încă din anii 1880 și să-l înlocuim pe Phil cu un tort,” a spus Shapiro în fața a mii de oameni. „Dacă cineva vine după Phil, va trebui să treacă prin mine și prin toți voi. Am dreptate?”

Guvernatorul din Pennsylvania respinge cererile PETA cu privire la Phil: „Vino și ia-l”

Shapiro a adăugat că anul trecut l-a declarat pe Phil „meteorologul oficial al statului” și că marmota „nu greșește niciodată în privința vremii.” A glumit că va face Ziua Marmotei o sărbătoare oficială a statului.

Guvernatorul a fost prezent la fiecare ceremonie de Ziua Marmotei în Punxsutawney de când a preluat funcția în 2023.

Istoria, semnificația și modul în care tradiția superstițioasă a ajuns „Ziua Marmotei”

Președintele PETA, Ingrid Newkirk, a declarat pentru New York Post că lui Phil i se neagă stilul de viață tradițional al unei marmote „pentru un truc vechi și obosit".

În timp ce Ziua Marmotei este considerată o sărbătoare națională și a fost chiar popularizată în filmul clasic din 1993 cu Bill Murray, ziua — și Phil însuși — ocupă un loc special în inimile multor locuitori din Pennsylvania.

Ceremonia anuală de predicție a vremii este găzduită de Inner Circle al Clubului Marmotei

Ceremonia anuală de predicție a vremii este găzduită de Inner Circle al Clubului Marmotei, un grup de demnitari locali care au grijă de Punxsutawney Phil și ajută la organizarea festivităților speciale.

Chiar dacă prognoza meteo a lui Punxsutawney Phil este cea pentru care oamenii se adună, predicția marmotei este făcută înainte de momentul cel mare de către grupul de pe Gobbler's Knob, o locație foarte aproape de Punxsutawney, la doar aproximativ 65 de mile de Pittsburgh, potrivit foxnews.com.

În plus față de ceremonia mare din vestul PA, în restul Commonwealth-ului, multe comunități istorice de germani din Pennsylvania au o „Grundsau Lodsch” sau Cabana Pârșului.