Peste 40.000 de mașini Volvo, rechemate în service. Care sunt riscurile

Peste 40.000 de mașini Volvo, rechemate în service. Care sunt riscurile
Volvo Cars a anunțat rechemarea a peste 40.000 de SUV-uri electrice EX30, după ce a identificat riscul de supraîncălzire a modulelor din bateria de înaltă tensiune. Producătorul suedez, cunoscut pentru standardele ridicate de siguranță, a avertizat că problema ar putea afecta imaginea brandului.

Volvo recheamă 40.000 de SUV-uri electrice

Rechemarea vizează 40.323 de vehicule EX30, inclusiv modelele Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance, echipate cu celule de baterie fabricate de o companie mixtă susținută de grupul chinez Geely, acționarul majoritar al Volvo. Firma a confirmat că modulele afectate vor fi înlocuite gratuit și a început deja notificarea proprietarilor.

Anunțul a avut un impact imediat asupra pieței: acțiunile Volvo au scăzut cu 4% luni, după publicarea informațiilor despre rechemare.

Volvo

Volvo. Sursa foto Volvo-group.com

Această situație survine într-un moment delicat pentru companie, care desfășoară un program de reducere a costurilor de 1,9 miliarde de dolari și intensifică integrarea operațională cu Geely. Volvo a precizat că furnizorul a remediat defectul și că noile celule vor fi instalate în bateriile înlocuite.

Ce pot face șoferii

Între timp, proprietarilor li se recomandă să limiteze încărcarea vehiculelor la 70% pentru a reduce riscul de incendiu. În mai multe țări, inclusiv SUA, Australia și Brazilia, șoferii au fost sfătuiți să parcheze departe de clădiri încă din decembrie.

Analiștii subliniază importanța gestionării corecte a situației. „EX30 este esențial pentru Volvo; trebuie să gestioneze ireproșabil această problemă”, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte al AutoForecast Solutions. Andy Palmer, veteran al industriei auto, a avertizat că orice incident de siguranță ar afecta grav reputația brandului: „Volvo nu își poate permite un astfel de defect”.

„Volvo trebuie să își asume responsabilitatea”

Costurile înlocuirii modulelor sunt estimate la aproximativ 195 milioane de dolari, fără a include logistica și manopera, pe baza tarifelor producătorilor chinezi de baterii. Compania consideră această cifră „speculativă” și precizează că negociază cu furnizorul pentru a împărți costurile.

Un proprietar britanic a afirmat că a ales EX30 pentru siguranța oferită de Volvo și consideră că firma „trebuie să își asume responsabilitatea pentru un vehicul periculos”. În Noua Zeelandă, un alt proprietar a spus că limitarea încărcării la 70% reduce autonomia și crește costurile de utilizare: „Aș fi încântat dacă ar răscumpăra mașina”.

