Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: Nu este admisibil să se proclame, deschis, că sistemul canonic al Bisericii este depășit

După ce a fost întâmpinat pe Aeroportul Otopeni, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns la Catedrala Patriarhală, unde a rostit un mesaj legat de acest moment important. În discursul său, ierarhul a făcut referire și la provocările prin care a trecut Biserica în ultimii ani.

Patriarhul Ecumenic a spus că scopul vizitei sale în România este legat de două momente importante pentru BOR: acordarea, acum 140 de ani, a statutului de autocefalie internă eparhiilor românești de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol și atribuirea, după patruzeci de ani, a titlului onorific de Patriarhie Bisericii Ortodoxe Române, eveniment consacrat prin semnăturile Patriarhilor Ioachim al IV-lea și Vasile al III-lea.

„Într-adevăr, frați și fii iubiți în Domnul, aceste evenimente sunt vrednice de pomenire și de cinstire de ambele părți. De aceea îl lăudăm pe Preafericitul Părinte Daniel, care a avut această inițiativă, în primul rând, pentru sărbătoarea liturgică solemnă organizată, însoțită de numeroase alte manifestări de cinstire, recunoștință și evidențiere a factorilor binefăcători pentru întreaga viața a fericitei și preafrumoasei voastre țări ce au decurs din aceste evenimente”, a arătat ierarhul.

De asemenea, Patriarhul Ecumenic a adăugat că această comemorare „nu este o obligație formală și neroditoare, menită să le readucă în atenție cu prilejul unor aniversări”, ci „se leagă de buna existența a Bisericii și se identifică cu taina credinței în Hristos, care se înnoiește permanent în Biserică”

Potrivit ierarhului, aniversările bisericești se disting fundamental de celelalte tipuri de aniversări, pentru că, deși au rădăcini în trecut, ele oferă o perspectivă orientată spre viitor.

„Întreaga viață a Bisericii este o sărbătoare continuă. Centrul ei este Domnul nostru Iisus Hristos, Care, ca Unul ce prăznuiește pururea și este prăznuit în ea, prin sfânta taină a Dumnezeieștii Euharistii și prin participarea noastră la aceasta, înnoiește întreaga lume, unește cele prezente cu cele trecute și cu cele viitoare, și cheamă neîncetat oamenii la împărtășirea celor veșnice. Sub lumina harului unificator și înnoitor al Dumnezeului Celui întreit sfânt, Care sălășluiește în Biserică, și din ea se revarsă până la marginile lumii, evenimentele istorice bisericești capătă o valoare soteriologică”, a continuat acesta.

În mesajul rostit în fața reprezentanților BOR, înaltul ierah a vorbit despre importanța credinței și despre valorile acesteia.

„Credința în Hristos nu este nici idealistă, nici pământească. Pentru dobândirea dreptății, echilibrului și unității vieții Bisericii, care izvorăște din credință, sunt necesare osteneli și pătimiri. Cursul istoric al Bisericii este plin de evenimente și întâmplări dificile prin care s-a consemnat ortopraxia ei, care reiese din ortodoxie. (…) Până astăzi, administrarea fără cârtire a treburilor sfinte ale Bisericii, sau mai bine spus, cu recunoștință, de către ceata fericită a Patriarhilor, care în osteneli, strădanii și primejdii au slujit în Sfânta Arhiepiscopie a Constantinopolului, mărturisește adevărul celor spuse și confirmă dreptatea acestei sfinte moșteniri încredințate nouă”, a adăugat acesta.

Patriarhul Ecumenic a subliniat că statutele interne ale Bisericii reflectă grija constantă și atenția neîntreruptă față de credincioșii în Hristos.

„Statutele distincte interne din sânul Bisericii constituie dovada grijii neadormite și a atenției continue pentru cei ce cred în Hristos. Structura ei episcopocentrică, sistemul neclintit al Pentarhiei care a fost instituit în cadrul ei, poziția jertfelnică de necontestat a Arhiepiscopului Constantinopolului, în calitate de garant al legăturii dragostei și întâi-slujitor al armonizării Bisericilor Ortodoxe locale în întregul liturgic unitar a Bisericii lui Hristos de Răsărit, au fost asimilate până astăzi în experiența noastră sfințitoare. Drumul ei istoric continuu și neîntrerupt arată că este cu adevărat o Mamă adevărată și milostivă. Din acest pântece matern a fost înzestrată și Biserica Ortodoxă a României cu acele daruri instituționale, care îi permit o păstorire și o îndrumare mai bună a turmei cuvântătoare a lui Hristos spre pășunile mântuirii”, a subliniat Patriarhul Constantinopolului.

Patriarhul Ecumenic a explicat că darurile oferite de Biserica-Mamă fiecărei Biserici locale nu reprezintă doar condiții externe independente, ci mai ales impulsuri pentru aprofundarea problemelor pastorale.

„Darurile oferite de Biserica-Mamă fiecărei Biserici locale nu reprezintă simple condiții neîngrădite și de sine stătătoare pentru asigurarea lor externă, ci mai ales impulsuri pentru o mai profundă abordare a problemelor lor pastorale. Unitățile autocefale bisericești, așa cum s-au format din împrejurările istorice, după multă chibzuință, studiu și rugăciune din partea Mamei comune a ortodocșilor, Biserica Constantinopolului, și a Arhiepiscopilor și Patriarhilor Ecumenici de-a lungul timpului, nu sunt entități administrative statice, după modelul structurilor statale, ci manifestări dinamice ale noii vieți în Hristos în lumea pământească”, mai spune acesta.

Patriarhul Ecumenic a atras atenția că împărțirea structurii bisericești este adesea greșit înțeleasă.

„Din nefericire, împărțirea structurii bisericești indivizibile este greșit înțeleasă și interpretată, de multe ori și de către mulți, după principiile menționate mai sus, fiind considerată drept stare de independență și autoexistență absolută. În mod contrar însă, autocefaliile nu slujesc dezbinării, ci doar unității. Bisericile autocefale nu sunt în întreg o confederație de parteneri egali, ci o unică și unitară comuniune euharistică, adică o comuniune a identității și a intercomuniunii ierarhice. Biserica de la început a fost structurată ierarhic și, deși este de natură harismatică, rămâne în aceeași măsură legată și de dimensiunea sa instituțională”, a arătat ierarhul.

Patriarhul Ecumenic a mai spus că darurile oferite de Biserica-Mamă fiecărei Biserici locale nu trebuie privite doar ca beneficii administrative. Ele constituie mai degrabă stimulente pentru a aprofunda viața spirituală și responsabilitățile pastorale ale Bisericii respective.

„Profităm de atitudine sa vrednică de laudă pentru a evidenția în acest punct marele pericol ce amenință trupul panortodox: îndepărtarea, din spirit de autosuficiență, de la eclesiologia sănătoasă. Întorsăturile și abaterile de la sfintele predanii observate la unele Biserici Ortodoxe Autocefale și încercările de a ignora poziția distinctă a Bisericii-Mame au devenit deja evidente. Nu este admisibil să se proclame, deschis, că sistemul canonic al Bisericii este depășit, și că Marea Biserică nu mai are răspundere incontestabilă și purtare de grijă obligatorie pentru starea celorlalte Biserici”, a continuat acesta.

Potrivit ierarhului, „cei care disprețuiesc aceste realități uită că pot susține și scrie astfel de lucruri doar datorită răbdării, bunătății, iubirii și îngăduinței Mamei lor, care se jertfește necontenit. Eliberările pastorale formulate instituțional nu înseamnă despărțirea de trupul pururea hrănitor al Marii Biserici. Iar conceptul acestei eliberări nu trebuie confundat cu omonimul său, care aparține și este interpretat în cadrul politic-social”, a mai arătat Patriarhul Bartolomeu.

Patriarhul Ecumenic a explicat că Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă – și Patriarhul Ecumenic nu exercită rol de monarh și nu pot fi comparați cu ierarhiile de putere ale lumii. El se botează neîncetat în apele vieții bisericești, atrăgând Harul smereniei pentru a purta crucea zilnică a datoriei sale, contribuind astfel la învierea și mântuirea celor mulți.

„Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă- și Patriarhul Ecumenic în funcție nu este, desigur, un monarh și nu poate fi comparat cu ierarhiile de putere ale lumii. El este cel ce se botează în mod neîncetat și neschimbat în apele izvorului bisericesc purtător de viață, din care atrage Harul smereniei binecuvântate pentru purtarea crucii fără cârtire în datoria sa de toate zilele, pentru învierea celor mulți”, a precizat ierarhul.

Patriarhul Ecumenic a subliniat că intervențiile sale în viața Bisericii nu sunt manifestări de autoritate sau putere, ci acte de jertfă și osteneală pentru buna rânduială a Sfintelor Biserici din toate locurile, izvorâte din conștientizarea profundă a responsabilității sale.

„Intervențiile sale în trupul ortodox nu sunt demonstrații de autoritate și putere, ci jertfă și osteneală pentru buna rânduială a Sfintelor Biserici a lui Dumnezeu din toate locurile, izvorâte firesc din adânca conștientizare a datoriei sale. Vizitele și sfintele sale pelerinaje în întreaga lume, din diferite motive și ocazii, sunt vizitele unui smerit slujitor al unității, al iubirii, al conviețuirii, al păcii și al împăcării, pentru zidirea trupului lui Hristos și pentru arătarea ethosului ortodox, de care lumea permanent schimbătoare are mai multă nevoie ca oricând”, a mai spus Patriarhul Constantinopolului.