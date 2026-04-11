Paste cu sos pesto, o rețetă delicioasă de post

Pastele sunt unele dintre cele mai ușor de preparat alimente și sunt potrivite pentru această perioadă de post. Iar o rețetă delicioasă este cea cu sos pesto și extrem de rapidă.

Pesto este un sos italian care conține și ingrediente mai puțin permise în această perioadă. Rețeta originală are în componență: busuioc, usturoi, nuci sau migdale, brânză parmezană sau pecorino, sare și ulei de măsline extravirgin. Toate ingredientele sunt măcinate și formează un sos.

Din acest motiv, a fost gândită și varianta de sos pesto de post, în loc de parmezan se adaugă puțină drojdie. Iar pentru întreaga rețetă aveți nevoie de: 600 g paste (după preferință), 200 g pesto, 150 g tofu, 150 g smântână vegană, o jumătate de fir de praz, două cepe roșii potrivite, 100 ml ulei măsline extravirgin, sare și piper alb (după gust), o legătură pătrunjel verde.

Se pune apa la fiert pentru paste, în timp ce se prepară sosul. Se încinge uleiul de măsline pentru ca mai apoi să fie adăugate celelate îngrediente. Mai exact punem ceapa și prazul pentru a se căli. După ce s-au călit puteți să adăugați sosul pesto.

La cantitatea de mai sus se recomandă nu mai mult de trei lingurițe. După ce capătă o culoare frumoasă se adaugă și smântâna și brânza tofu. Este foarte important ca acestea să nu fie puse înainte. Asta pentru că se va strica textura lor dacă se lasă la fiert, mai ales că sunt vegetale.

Apoi se adaugă și pastele la fiert. Se fierb 10 minute după care se strecoară din apa fiartă și se trec de câteva ori prin apă rece. Adăugați sosul pregătit din tigaie și amestecați bine. Toată această pregătire durează cu aproximatie 15 minute, iar felul de mâncare este unul extrem de sățios și sănătos. Poftă bună!