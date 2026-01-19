PAS cere anchetă împotriva primarului Chișinăului. Legături cu FSB și riscuri pentru securitatea națională

Republica Moldova. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, este vizat de acuzații grave care îl leagă de structuri afiliate serviciilor secrete ruse (FSB). Reprezentanții PAS solicită instituțiilor specializate să investigheze dacă deciziile, angajările sau colaborările edilului au pus în pericol securitatea națională a Republicii Moldova, cerând totodată desecretizarea documentelor semnate de Ceban și clarificări publice pentru cetățeni.

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită instituțiilor specializate să investigheze activitatea primarului capitalei, Ion Ceban. Reprezentanții PAS îl acuză pe Ceban de „trădare de patrie”, făcând referire la informații care ar demonstra legături directe între edil și structuri afiliate serviciilor secrete ale Federației Ruse (FSB).

Mai exact, consilierii municipali se referă la informațiile martorilor din dosarul lui Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie, potrivit cărora Ion Ceban ar fi avut legături cu reprezentanți ai FSB, asigurându-le inclusiv „acces liber la Primăria municipiului Chișinău”.

„În orice stat normal, asemenea semnale declanșează automat o investigație. Noi nu acuzăm, dar cerem Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și tuturor structurilor de forță și securitate ale statului să verifice dacă prin decizii, angajări sau colaborări a fost pusă în pericol securitatea națională a R. Moldova. Cerem o investigație amplă și luarea în calcul a tuturor investigațiilor jurnalistice, probelor apărute în spațiul public, documentelor, mărturiilor din dosarul Cuculescu, precum și din alte dosare. Cerem organelor competente ca împotriva cetățeanului Ion Ceban, care prin cumul este și primar general de Chișinău, să fie inițiată o anchetă penală pentru trădare de patrie și pericol pentru siguranța R. Moldova”, a declarat Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC.

Fracțiunea PAS cere desecretizarea documentelor semnate de Ion Ceban cu instituțiile sau structurile ce au legături cu Federația Rusă. Totodată, PAS afirmă că primarul trebuie să ofere răspunsuri „clare și sincere” în fața tuturor cetățenilor.

„A adus oare Ion Ceban FSB-ul în Primăria Chișinău? A fost sau nu permis accesul unor persoane și structuri cu legături directe sau indirecte cu Federația Rusă în instituția Primăriei Chișinău? A beneficiat primarul în cele două mandate de bani, consultanță ori alt sprijin din partea FSB-ului și Rusiei atât în activitatea Primăriei, cât și în crearea Partidului Mișcarea Alternativa Națională? A transmis sau nu documente strategice ale municipiului Chișinău agenților FSB din Federația Rusă în timpul celor două mandate?”, sunt întrebările la care așteaptă răspuns reprezentanții PAS din CMC.

În replică, reprezentanți ai Mișcării Alternativa Națională au subliniat că atât Primăria, cât și primarul Ion Ceban nu au nicio legătură cu serviciile secrete ruse, iar acuzațiile aduse ar fi „intenționate, pentru a defăima imaginea primarului”:

„Toate actele și documentele semnate de Primăria Chișinău, plus cele care sunt în parteneriat cu alte instituții din țară sau din afara țării, sunt publice și Primăria nu are ce desecretiza. Cei din PAS spun minciuni și manipulează opinia publică. Toate declarațiile făcute publice astăzi de către reprezentanții PAS vor fi examinate cu echipa de juriști, iar pentru minciuni și calomnie ne rezervăm dreptul de a ataca în judecată”, se arată în reacția MAN, partid condus de primarul Ion Ceban.

Menționăm că Denis Cuculescu, fondatorul a două companii din Republica Moldova, care s-a pus în slujba FSB-ului rusesc, a primit, săptămâna trecută, o sentință de 15 ani de închisoare. Acesta a fost condamnat în lipsă, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari.

Judecătorii au stabilit că acesta a colaborat cu structuri afiliate serviciilor secrete ruse, folosindu-și cunoștințele în domeniul criptomonedelor pentru a facilita transferuri ilegale de bani și pentru a sprijini acțiuni subversive în Republica Moldova.

Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul lui Cuculescu. Potrivit martorilor, citați de ZdG, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, a fost racolat de reprezentanții Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, acționând în scopul realizării sarcinilor primite de la cetățeanul rus Iuri Gudilin, ar fi avut „legături directe cu Ion Ceban și Igor Dodon”, dar și „acces liber la Primăria municipiului Chișinău”.

Acuzațiile privind legăturile lui Ceban cu agenți ai FSB nu sunt noi. Anterior, presa a publicat imagini video care îl surprindeau pe Iuri Gudilin în sediul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, în contextul campaniei electorale pentru Primăria Chișinău din 2019. Ion Ceban a refuzat să spună dacă îl cunoaște pe Gudilin, sancționat de Occident pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, afirmând anterior că „multă lume trecea pe la partid”.