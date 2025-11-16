International

Parlamentul European introduce procedura de vot prin delegați. Cine sunt europarlamentarii care o vor putea aplica

Parlamentul European introduce procedura de vot prin delegați. Cine sunt europarlamentarii care o vor putea aplica
Europarlamentarele care așteaptă un copil își vor putea trimite votul către un coleg din Parlamentul European (PE). Procedura va putea fi aplicată doar în timpul concediului de maternitate, arată Euronews. Până acum, acest lucru nu era permis, votul neputând fi făcut online sau printr-un alt membru al parlamentului.

Schimbări în Parlamentul European

Conform noilor modificări aprobate săptămâna aceasta, femeile însărcinate vor putea să își delege votul cu până la trei luni înainte de naștere și până la șase luni după. Moțiunea a fost adoptată cu 605 voturi pentru, dintr-un total de 640 de voturi exprimate în plen.

Laura Ballarín, membră a grupului S&D din Parlamentul European, a salutat decizia, explicând că în PE voturile sunt adesea foarte strânse și fiecare opinie contează. Aplicarea acestei măsuri le va permite europarlamentarelor să își reprezinte alegătorii chiar și în perioada sarcinii.

„Nu-mi place să fiu nevoită să aleg între recuperarea fizică după naștere și dreptul meu de a vota”, a declarat eurodeputata Ballarín. pentru Euronews.

Ea a afirmat că venirea pe lume a unui copil nu ar trebui să fie un impediment pentru femeile active profesional.

gravida

gravida / sursa foto: dreamstime.com

Proiectul ar trebui aprobat de Consiliul European

Deși Parlamentul European a aprobat votul delegat, noile modificări trebuie mai întâi să primească acordul unanim al Consiliului European, iar apoi să fie ratificate de parlamentele naționale pentru a putea intra în vigoare.

„Trebuie să încurajăm mai multe femei să candideze la alegeri; trebuie să le împuternicim să își ocupe locul la masa decizională”, a declarat Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

Dacă vor fi aprobate, dreptul de a delega votul va fi rezervat exclusiv femeilor care devin mame, tații neavând această posibilitate.

„A trebuit să aleg între a vota legea privind clima și a fi prezent la nașterea copilului meu”, a declarat eurodeputatul german Daniel Freund, pentru Euronews.

El a ales să nu își exercite votul pe respectiva temă, preferând să fie alături de soția lui.

Alte modificări aplicate în Parlamentul European

Conform sursei citate, situația ridică probleme importante. În 2024, Uniunea Europeană a emis o directivă care stabilește reguli atât pentru concediul de maternitate, cât și pentru cel parental, valabile pentru ambii părinți.

