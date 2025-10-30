Paramount anunță noi reduceri de personal, cu 1000 de persoane concediate

Paramount Skydance a început miercuri un val de concedieri care vizează aproximativ 1.000 de angajați, iar surse apropiate companiei susțin că în următoarele luni numărul posturilor eliminate ar putea ajunge la 2.000.

David Ellison, CEO-ul Paramount, a transmis într-un memo intern că, odată cu lansarea noii structuri a companiei în august, a fost clarificat faptul că pentru a construi o companie solidă și orientată spre viitor vor fi necesare schimbări semnificative, inclusiv o reorganizare structurală.

El a precizat că, în acestt proces, va fi necesară reducerea dimensiunii forței de muncă, subliniind că aceste măsuri afectează cel mai important atu al companiei: angajații.

Fuziunea dintre Paramount și Skydance a fost finalizată în august, după obținerea aprobării Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA. Conducerea companiei a anunțat imediat intenția de a realiza economii de peste 2 miliarde de dolari prin reducerea costurilor și eliminarea posturilor redundante.

Disponibilizările vizează roluri care nu mai corespund noilor priorități și structurii organizaționale, menite să sprijine creșterea pe termen lung, și vor afecta toate diviziile companiei, inclusiv CBS News, rețelele TV cu plată și studioul de film.

De la preluarea conducerii, David Ellison a semnat mai multe acorduri strategice, printre care un contract de șapte ani în valoare de 7,7 miliarde de dolari pentru drepturile media ale UFC și achiziția publicației online The Free Press. În ultimele săptămâni, Paramount a făcut și trei oferte de preluare pentru Warner Bros. Discovery.

Acesta reprezintă primul val de disponibilizări după fuziune, deși Paramount a mai efectuat anterior mai multe reduceri de personal în 2024, când fosta conducere anunțase scăderea forței de muncă din SUA cu 15%. Fenomenul face parte dintr-o tendință mai amplă a industriei media, marcată de scăderea popularității televiziunii tradiționale cu plată și de reducerea veniturilor din publicitate.