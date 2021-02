Într-un spital din România pacienții sunt internați într-un loc la care nimeni nu s-ar fi gândit. Se întâmplă la Institutul de Urologie și Transplant din Cluj-Napoca. Acolo s-au amenajat 65 de paturi, iar pacienții așteaptă să le vină rândul pentru a se opera. Podul apare în acte ca fiind spaţiu neamenajat. Așadar, nu are autorizaţie de construcţie şi de securitate la incendiu.

Pacienți „cazați” în podul unui spital din România

Această situație s-a perpetuat de mai bine de două decenii, pentru că datează din anul 2000! Blocul oprator şi secţia ATI, care numără 10 paturi, sunt amenajate la etajul 3.

Emanuel Ungureanu, membru USR, a postat pe contul de Facebook un mesaj legat de această situație.

TENȚIE!

AVERTISMENT înainte de tragedie!

Spital în centrul Clujului fără autorizație de construire și autorizație pentru securitate la incendiu!

Institutul de Transplant Cluj-Napoca are spații medicale într-un pod.

Podul apare în acte ca fiind neamenajat și nu are niciun fel de autorizație.

Trebuie să construim spitale noi. Consiliul Județean Cluj a promis un nou centru de transplant și sper să îl construiască cât mai curând.

În utimii 4 ani am încercat să trezesc politicienii, societatea civilă și managerii. Am încercat să le arăt pericolul care pândește în fiecare spital insalubru.” A scris Emanuel Ungureanu, care a mai precizat:

Tragediile din ultimii ani ne-au arătat, însă, costul ignoranței.

„Pentru că am arătat realitatea din spitalele României am fost numit circar. Tragediile din ultimii ani ne-au arătat, însă, costul ignoranței.

Totuși sunt manageri cărora la pasă. După ce am scos căpușa Lucan care a devalizat Institutul, managerul care a venit a făcut tot ce s-a putut cu resursele pe care le-a avut și a remediat o parte din probleme.

Această instituție și-a revenit foarte repede după episodul Lucan și acum performează.

Cum a ajuns Clujul, oraș bogat cu buget de 350.000.000 euro în 2020, să aibă un spital cu spații medicale în pod?

În anii de după înființare, Institutul s-a extins, în vremea lui Lucan, iar autorizația de construcție era pentru amenajare pod, nu pentru spații medicale.

Vechea conducere nu a făcut demersurile pentru autorizarea spațiilor medicale.

Acum sunt spații medicale în pod și autoritățile locale nu au găsit soluții pentru intrarea în legalitate.