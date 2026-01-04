International

Omagiu pentru tinerii care au murit în incendiul din Crans-Montana. Echipele de salvare, aplaudate de elvețieni

Omagiu pentru tinerii care au murit în incendiul din Crans-Montana. Echipele de salvare, aplaudate de elvețieniIncendiu Elvetia. Sursa foto Captură video
La Crans-Montana, sute de oameni le-au adus un ultim omagiu victimelor incendiului din seara de Anul Nou. În urma tragediei din Elveția, 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți. Potrivit anchetatorilor din Elveția, tragedia din barul Constellation a fost provocată de arficiile atașate pe sticlele de alcool.

Omagiu pentru tinerii care au murit în barul din Crans-Montana

Ceremonia a început cu o slujbă în fața capelei Saint-Christophe, care era arhiplină, în ciuda frigului. Ulterior, mulțimea s-a îndreptat în tăcere către altarul improvizat lângă locul tragediei, unde au fost depuse mii de flori și sute de lumânări.

Elveția va marca din nou tragedia pe 9 ianuarie, zi declarată de doliu național.

„Am venit din solidaritate”, a declarat o femeie prezentă la ceremonie, potrivit AFP.

Le constellation bar Elveția

Le Constellation bar Elveția. Sursă foto: Captură video

Echipele de salvare, aplaudate

Mulți și-au șters lacrimile în timp ce depuneau flori și lumânări, iar momentele de tăcere au fost întrerupte de aplauze puternice dedicate echipelor de salvare care au intervenit la tragedie.

„Ascultând cântecele, ești copleșit de emoție, imposibil să rămâi insensibil”, a spus Beverley, o britanică de 58 de ani, venită din Lutry, lângă Lausanne.

„Trebuie să fie atât de greu pentru familiile care încă așteaptă să afle dacă cei dragi sunt în viață”, a adăugat ea.

Tragedia din Crans-Montana. Printre victime se află un român

Până acum, 24 de cadavre au fost identificate, dintre care 11 minori și șase străini. Printre victime se află un român, doi italieni, un francez, un cetățean cu dublă naționalitate italiană și emirateză, un turc și 18 elvețieni. Dintre cei 119 răniți, 113 au fost identificați, inclusiv 23 de francezi, iar alți opt sunt încă dați dispăruți, conform ministrului francez de externe, Jean-Noël Barrot. Treizeci și cinci de pacienți cu arsuri grave au fost transferați în spitale din Franța, Belgia, Germania și Italia.

Autoritățile judiciare au deschis o anchetă penală împotriva proprietarilor barului Le Constellation, Jacques și Jessica Moretti, pentru „omucidere din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență”. Ancheta vizează lumânările fixate pe sticle de șampanie, materialele utilizate, autorizațiile de exploatare și măsurile de siguranță. De asemenea, se verifică dacă spuma izolatoare fonică de pe tavan respecta normele și dacă ieșirile de urgență erau corespunzătoare.

