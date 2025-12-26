Social

Ofițer de la Școala de Poliție din Câmpina, arestat pentru tentativă de abuz asupra unui elev

Ofițer de la Școala de Poliție din Câmpina, arestat pentru tentativă de abuz asupra unui elevSursă foto: Freepik.com
Un angajat al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev, după ce fapta a fost semnalată săptămâna trecută de conducerea unității de învățământ.

Cercetări pentru tentativă de viol la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, prin Serviciul de Investigații Criminale, efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Dosarul penal a fost deschis ca urmare a unei sesizări făcute de conducerea unei instituții de învățământ postliceal din Câmpina.

„Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanţii unei instituţii de învăţământ postliceal, din Câmpina", a transmis Inspectoratul Județean de Politie Prahova.

Persoana suspectată, un bărbat de 49 de ani, a fost adusă la sediul poliției pentru audieri. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc tentativa de viol.

Ofițerul a fost arestat pentru 24 de ore

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că bărbatul de 49 de ani este angajat al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu. Persoana vizată de tentativă este un elev care studiază la  unitatea de învățământ din Câmpina

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Sursa foto: Facebook

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

IJP Prahova restrânge informațiile despre ancheta de la Școala de Poliție Câmpina

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a precizat că, având în vedere că cercetările sunt încă în desfășurare, informațiile comunicate public sunt limitate. Măsura are scopul de a proteja integritatea procedurii și buna desfășurare a anchetei penale.

Autoritățile subliniază că detaliile suplimentare vor fi făcute publice doar conform prevederilor legale aplicabile, pentru a nu afecta procesul investigativ. Ancheta continuă în cazul angajatului Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, reținut pentru 24 de ore pentru tentativă de viol asupra unui elev al unității.

