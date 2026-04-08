Octavian Hoandră: Ilie Bolojan este primul userist al țării

PNL, distrus de Ilie Bolojan, un userist „mascat”. Octavian Hoandră l-a criticat vehement pe șeful Executivului, marți, în podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care au mai participat Alecu Racoviceanu și Sorin Ovidiu Bălan.

Hoandră este de părere că PNL a devenit un partid infectat de „userism”, iar reprezentantul acestui curent este chiar prim-ministrul Ilie Bolojan. Invitatul emisiunii a criticat și atitudinea slugarnică a USR și PNL în relațiile externe ale României.

Conform analizei făcute de Octavian Hoandră, procesul de degradare a partidului nu este unul nou, însă a atins apogeul sub actuala influență. A cesta a rememorat încercările anterioare de destabilizare a liberalilor.

„Ei conștientizează că sunt niște zero barați, niște nenorociți ca profesioniști. Și atunci se agață de orice, își vând țara. Așa s-a distrus Partidul Liberal. A încercat foarte mult, a încercat Băsescu să-l distrugă și a injectat niște nulități în PNL din PDL-ul lui, dar n-a reușit în totalitate. Ăștia au reușit să facă acum, cu Bolojan, din cel mai vechi partid european, PNL-ul era un partid, acum este o cârpă useristă. Uite-te la oamenii ăștia. Îi văd pe la televizoare, liberali. Îți vine să vomiți”, a declarat Octavian Hoandră.

Dincolo de strategiile politice, invitatul emisiunii s-a arătat profund dezgustat de profilul uman și profesional al celor care reprezintă astăzi PNL în spațiul public. Hoandră a subliniat discrepanța uriașă dintre trecutul glorios al Brătienilor și atitudinea „slugarnică” a actualilor lideri în relațiile externe.

„Niște personaje din astea, găunoase. Tineri găunoși, ți se face o greață cumplită când asociezi asta cu Partidul Național Liberal. Mă bucur că măcar nu mai zic ei de Brătianu. Tac toți din gură, că știu că ar fi și deplasat. Bolojan, care e primul userist al țării, a reușit să facă din partidul ăsta o cârpă”, a adăugat acesta în cadrul podcastului de pe canalul Hai România.

Un alt subiect al discuției a fost prezența USR la butoanele puterii, în ciuda unui sprijin popular limitat. Octavian Hoandră a atras atenția asupra faptului că, deși scorul electoral a fost unul modest, influența acestui curent asupra deciziilor guvernamentale și asupra partenerilor de coaliție are mare greutate.

Referitor la legitimitatea democratică a celor care impun astăzi agenda politică, Hoandră a oferit cifre care, în opinia sa, demonstrează o anomalie a sistemului actual: „Au avut 8% din cei 35% de români care au votat. Niciodată nu au dat socoteală pentru nimic din ceea ce au făcut”, a spus Hoandră.