Autoritățile ruse au anunțat reținerea unui grup acuzat că recruta persoane fără adăpost pentru a lupta în Ucraina, cu scopul de a le fura compensațiile financiare. Operațiunea a fost descoperită în regiunile Celiabinsk și Sverdlovsk, potrivit unui comunicat oficial al Ministerului de Interne din Rusia.

Autoritățile ruse au precizat că gruparea organizațională viza persoane „cu un stil de viață antisocial”, oferindu-le cazare temporară și convingându-le să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Odată recrutate, acestea erau obligate să emită procuri sau să deschidă carduri bancare suplimentare, prin care grupul avea acces la plățile de stat.

Purtătoarea de cuvânt Irina Volk a declarat că printre membrii rețelei se aflau femei care se căsătoreau fictiv cu noii soldați. Scopul acestor căsătorii era de a permite grupului accesul la beneficiile acordate în caz de rănire sau deces.

Anchetatorii ruși au deschis un dosar pentru fraudă conform articolului 159, partea 4 din Codul Penal, cu pedepse cu până la 10 ani de închisoare. Șapte suspecți cu vârste între 25 și 50 de ani au fost reținuți.

Perchezițiile la domiciliile acestora au dus la ridicarea a trei autovehicule, aproximativ 60 de telefoane mobile și mai multe carduri bancare și SIM. Autoritățile au precizat că valoarea totală a prejudiciului financiar este încă în curs de verificare.

Pe 22 noiembrie, Garda Națională a Rusiei a anunțat reținerea unui grup în Moscova, acuzat că ar fi răpit persoane descrise drept „veterani SVO” și că ar fi extorcat bani de la acestea sau de la familiile lor. Printre cei reținuți se află Ruslan Kartoyev, identificat ca membru al organizației „Batal-Khadzhi”.

Anterior, Kremlinul a aprobat o lege care permite desfășurarea a până la două milioane de rezerviști în străinătate, inclusiv în Ucraina, fără declararea stării de război. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, legea elimină limitele juridice anterioare și permite instruirea și folosirea în luptă a rezerviștilor chiar în timp de pace.