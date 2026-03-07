O zonă din Europa ar putea fi inclusă pe lista Zonelor Albastre. Caracteristica unică a regiunilor

Zonele Albastre sunt regiuni ale lumii cunoscute pentru longevitatea ridicată a locuitorilor. Specialiștii iau în calcul includerea pe listă a unei noi zone aflate în Europa, un loc de o frumusețe rară, potrivit Daily Mail.

În lume sunt recunoscute cinci Zone Albastre, regiuni în care o parte importantă a populației depășește vârsta de 100 de ani. Printre acestea se numără Ikaria din Grecia, Okinawa din Japonia, Sardinia din Italia, Nicoya din Costa Rica și Loma Linda din California. În prezent, specialiștii spun că o a șasea astfel de zonă ar putea fi adăugată pe această listă.

Potrivit Daily Mail, regiunea despre care vorbesc experții este Ostrobothnia, situată în vestul Finlandei. Specialiștii spun că această zonă ar putea deveni o Zonă Albastră, printre argumente fiind și longevitatea ridicată a locuitorilor.

Specialiștii arată că locuitorii din Zonele Albastre au câteva obiceiuri comune care contribuie la longevitatea lor. Printre acestea se numără evitarea stresului, o alimentație sănătoasă, existența unui scop în viață și activitatea fizică zilnică.

„Ostrobothnia ar putea fi considerată o potențială Zonă Albastră. Cu toate acestea, studii demografice riguroase sunt necesare pentru a confirma longevitatea excepțională din această zonă”, a explicat echipa de cercetători condusă de Sarah Akerman, de la Universitatea Abo Akademi, din Finlanda.

De asemenea, specialiștii spun că în Zonele Albastre există o atitudine pozitivă față de vârstnici, iar membrii comunității mențin legături constante cu persoanele în vârstă. În acest context, experții au încercat să identifice o posibilă astfel de regiune și în nordul Europei.

În cele din urmă, experții au analizat trei regiuni din Finlanda: Ostrobothnia, unde se vorbesc finlandeza și suedeza, Ostrobothnia de Sud, unde se vorbește finlandeza, și regiunea suedeză Aland. Rezultatele arată că zona suedeză din Ostrobothnia ar putea fi o posibilă Zonă Albastră, unde speranța de viață ajunge la 83,1 ani, peste media globală de 73,1 ani.