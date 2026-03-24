O româncă și un ucrainean, arestați pentru spionaj în favoarea Rusiei. Parchetul german: Operațiunea a început la finalul lui 2025

Autoritățile germane au anunțat, marți, arestarea unei românce în Germania și a unui ucrainean în Spania, ambii suspectați de spionaj în favoarea Rusiei în același dosar, potrivit AFP.

Parchetul german a explicat că, începând din decembrie 2025, ucraineanul Serghei N., acționând „pentru un serviciu de informaţii rus, a spionat în Germania o persoană care furnizează drone şi piese de schimb Ucrainei”.

Cetățeanul ucrainean ar fi colectat de pe internet informații despre persoana vizată și ar fi realizat videoclipuri la locul de muncă al acesteia. Ulterior, ucraineanul a plecat din Germania și s-a stabilit în Spania, în orașul Elda, regiunea Alicante. Poliția spaniolă l-a arestat marți, în baza unui mandat european de arestare emis pe data de 17 februarie 2026, potrivit Parchetului german.

Potrivit aceleiași surse, o femeie româncă, prezentată ca „Alla S.”, a preluat misiunea de spionaj a lui „Serghei N.” în Germania, „cel târziu în martie 2026”.

„Ea s-a deplasat la adresa persoanei (spionate n.red) şi a înregistrat locaţia cu telefonul mobil. Se presupune că aceste activităţi de spionaj ar fi avut ca scop pregătirea unor noi operaţiuni ale serviciilor de informaţii împotriva persoanei ţintă”, a mai explicat Parchetul german.

Românca a fost arestată în orașul Rheine, în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei. Ea va fi prezentată miercuri în fața magistraților Curții Supreme a Germaniei, care vor decide asupra propunerii de arestare preventivă. De asemenea, autoritățile judiciare germane așteaptă, în prezent, transferul cetățeanului ucrainean din Spania către Germania.

Parchetul german a transmis că ambii sunt „suspectaţi că ar fi lucrat pentru un serviciu de informaţii străin” și a adăugat că autoritățile au efectuat percheziții la domiciliile lor.