Exploziile războiului au ajuns la granița Republicii Moldova. Bubuituri și cer luminat în sud, după atacuri aeriene în Ucraina

Republica Moldova. Bubuituri și lumini intense pe cer au fost observate în sudul Republicii Moldova, în seara de 23 martie, pe fondul unor atacuri aeriene desfășurate în Ucraina, în apropierea frontierei. Deși fenomenul a alarmat populația, autoritățile de la Chișinău susțin că nu există, în acest moment, riscuri pentru securitatea cetățenilor, iar spațiul aerian al țării nu a fost încălcat.

Potrivit informațiilor comunicate în dimineața zilei de 24 martie de Poliția de Frontieră, zgomotele puternice și luminile observate pe cer au fost generate de atacurile aeriene produse pe teritoriul Ucrainei, în apropierea localității Copceac.

„În seara zilei de 23 martie 2026, în apropierea localității Copceac, pe teritoriul Ucrainei, au avut loc atacuri aeriene. În acest context, pe teritoriul Republicii Moldova au fost auzite unele bubuituri și au fost observate lumini intense pe cer, fenomene generate de acțiunile desfășurate dincolo de frontieră. Până în prezent, nu au fost identificate riscuri pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, potrivit Ministerului Apărării, spațiul aerian național nu a fost încălcat”, a comunicat Poliția de Frontieră pe 24 martie.

Pe fundalul escaladării situației de securitate din regiune, în aceeași seară, la ora 20:09, Poliția de Frontieră a anunțat sistarea temporară a activității punctului de trecere Giurgiulești–Reni, ca urmare a declanșării alarmei pe partea ucraineană.

Instituția a recomandat cetățenilor să evite deplasările în zonă pe durata alertelor. Ulterior, la ora 20:45, activitatea punctului de trecere a fost reluată în regim normal.

Noaptea de 24 martie a fost marcată de un nou val de atacuri intense asupra Ucrainei, fiind vizate mai multe regiuni, inclusiv Poltava, Zaporojie, Herson și Odesa. Loviturile cu drone și bombardamentele au provocat victime și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile.

În regiunea Poltava, în timpul alertei aeriene, au intervenit forțele de apărare antiaeriană, iar populația a fost îndemnată să rămână în adăposturi până la eliminarea pericolului.

Potrivit RBC-Ucraina, care citează o postare pe Telegram a șefului administrației militare regionale Poltava, Vitalii Diakovnici, primele efecte ale atacului au fost înregistrate în jurul orei 3:25.

Mai multe locuințe și o clădire de hotel au fost avariate, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a limita pagubele.

La ora 3:40, autoritățile au confirmat decesul a două persoane, iar alte șapte au fost rănite. Aproape de ora 4:00, bilanțul răniților a crescut la unsprezece. Intervențiile continuă, salvatorii, medicii și alte servicii specializate fiind mobilizate pentru gestionarea situației.

În seara de 23 martie, regiunea Odesa a fost din nou vizată de atacuri cu drone lansate de trupele ruse. Unul dintre aparate a lovit o stație de transport public.

Potrivit șefului administrației regionale, Oleg Kiper, două persoane au fost rănite – o tânără de 18 ani și un bărbat de 51 de ani – ambii fiind în stare de gravitate medie.

În urma atacului au fost avariate și obiective de infrastructură de transport și energetică, iar echipele de intervenție continuă lucrările de lichidare a consecințelor.