O profesoară, prinsă că încălca legea la examene

O profesoară de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) este anchetată de autorități și de conducerea instituției. Mai mulți studenți au reclamat că, în timpul examenelor, aceasta folosea un dispozitiv profesional de bruiaj pentru a bloca telefoanele mobile. Cazul a atras atenția poliției și a fost sesizat și la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Semnalul din clase, oprit în timpul sesiunilor de o profesoară

Conf. univ. dr. Geta Pavel, titulara disciplinei Fiziologie la Facultatea de Medicină Veterinară, este implicată în acest scandal. Studenții au reclamat că, începând din 2022, semnalul GSM, Wi-Fi și radio era blocat în sala de curs la fiecare test sau examen. Într-unul dintre cazuri, un student a încercat să apeleze la 112 pentru a cere ajutor unui coleg căruia i se făcuse rău, dar apelul nu a putut fi efectuat.

„Chiar eu, în calitate de student, am fost victima directă a acestui abuz: în data de 10.07.2025, în timp ce mă aflam în clădirea facultății, nu am putut să-mi contactez mama, grav bolnavă, căreia i se făcuse rău acasă. M-am panicat, am încercat de mai multe ori să o sun, fără rezultat. Nimeni nu avea semnal pe niciun operator. I s-a făcut rău cuiva și nu puteau să sune la ambulanță”, a spus un student pentru Ziarul de Iași.

Dispozitivul de bruiaj era ascuns într-o pungă de cadouri, lângă catedră, spun studenții.

ANCOM a confirmat controlul

Sesizarea studenților a fost transmisă către ANCOM, care a intervenit pe 11 iulie, la o zi după primirea plângerii. Autoritatea a găsit profesoara în timpul unui examen, iar potrivit surselor interne, utilizarea unui dispozitiv profesional de bruiaj a fost confirmată.

Contactat de reporterii Ziarul de Iași, vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a confirmat intervenția. El a declarat: „Da, a fost o acțiune de control în urma unei sesizări privind perturbarea comunicațiilor. Nu pot oferi mai multe detalii până la finalizarea anchetei”.

La Universitate, decanul Facultății de Medicină Veterinară, prof. univ. dr. Mihai Mareș, a anunțat constituirea unei comisii de cercetare disciplinară. Între timp, profesoara a intrat „oficial” în concediu imediat după control.

Bruiajul semnalului, ilegal

În România, utilizarea echipamentelor de bruiaj este interzisă, conform articolului 362 din Codul Penal, care sancționează „perturbarea comunicațiilor electronice” cu pedeapsa de 1 până la 5 ani de închisoare.

Studenții susțin că bruiajul semnalului a început în ianuarie 2022 și a continuat constant la fiecare sesiune de examene, teste sau restanțe, timp de peste trei ani. În total, este posibil ca semnalul GSM să fi fost blocat deliberat pentru sute de ore.