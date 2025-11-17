Social

O nouă tragedie pe scaunul stomatologului. Un băiețel de doi ani a murit în timpul anesteziei

O nouă tragedie pe scaunul stomatologului. Un băiețel de doi ani a murit în timpul anestezieiDentist. Sursa foto: Dreamstime
Un băiețel de doi ani din Carolina de Nord a murit în timpul unei proceduri dentare, în urma anesteziei, în circumstanțe asemănătoare cu tragedia din București, unde o fetiță de aceeași vârstă a intrat în stop cardiorespirator în timpul intervenției. Autoritățile din România au descoperit că clinica nu avea autorizație de funcționare.

Două tragedii la distanță de câteva săptămâni

Cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din București a provocat un val de indignare publică și a ridicat întrebări serioase despre modul în care sunt efectuate procedurile cu anestezie la copii. Tragedia are acum un ecou internațional. Un alt copil, un băiețel de doi ani din Carolina de Nord, Statele Unite, a murit în condiții asemănătoare, tot pe scaunul stomatologului, după administrarea anesteziei, notează rețeteșivedete.ro.

Ambele cazuri au în comun vârsta fragedă a pacienților, circumstanțele medicale similare și momentul critic în care copiii au intrat în stop cardiorespirator, fără ca echipele medicale să poată interveni eficient.

Tragedia din Statele Unite

În SUA, incidentul s-a produs în luna iulie, la o clinică din Carolina de Nord. Băiețelul de doi ani era, potrivit tatălui, un copil perfect sănătos, vesel și pasionat de dinozauri. Nu avea antecedente medicale care să sugereze un risc major în timpul unei proceduri dentare.

În timpul anesteziei, băiețelul a intrat în colaps. Medicii i-au transmis tatălui că plămânul copilului ar fi cedat, însă evoluția rapidă a evenimentelor nu a permis o intervenție care să-l stabilizeze. Micuțul a fost transportat de urgență la spital, însă eforturile echipei medicale au fost zadarnice.

Tatăl copilului acuză clinica de neglijență și susține că fiul său nu ar fi fost monitorizat corespunzător în timpul procedurii. Familia a cerut explicații suplimentare, însă ancheta autorităților americane este încă în derulare.

Stomatolog

Stomatolog. Sursă foto: Pixabay

Cazul fetiței de doi ani din București

Tragedia din România s-a petrecut joi, într-o clinică dentară din Capitală. Fetița de doi ani a intrat în stop cardiorespirator imediat după administrarea anesteziei, iar medicii prezenți în cabinet nu au reușit să o readucă la viață. Echipajele medicale solicitate de urgență au continuat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

Evenimentul a declanșat un control amplu al autorităților sanitare. În urma verificărilor, s-a descoperit că unitatea medicală nu avea autorizație de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică.

Clinica depusese o cerere în acest sens la data de 16 mai 2025, însă nu completase documentația necesară. Practic, activitatea medicală continua într-o zonă gri din punct de vedere legal, fără ca autoritățile să fi acordat aprobarea obligatorie.

Întrebările esențiale ridicate de cele două cazuri

Cele două tragedii reactivează un subiect sensibil: modul în care sunt gestionate procedurile stomatologice care implică anestezie la copii foarte mici.

În mod obișnuit, procedurile medicale invazive la copiii sub trei ani necesită măsuri suplimentare de precauție, dotări adecvate și personal medical specializat în anestezia pediatrică. Orice deficiență în monitorizarea funcțiilor vitale poate deveni fatală în doar câteva secunde.

Ambele cazuri ridică semne de întrebare privind pregătirea clinicilor, competențele personalului și măsurile de siguranță existente la momentul intervenției.

Diferențele între sistemele medicale, dar similitudinea riscurilor

Sistemele medicale din România și Statele Unite sunt foarte diferite în ceea ce privește finanțarea, dotarea clinicilor, legislația și protocoalele. Cu toate acestea, ambele cazuri arată vulnerabilități în lanțul de intervenție atunci când vine vorba de copii atât de mici.

În cazul din România, problema legală este evidentă. Clinica nu avea autorizație de funcționare, ceea ce ridică semne de întrebare legate de controalele preventive și de supravegherea instituțională a cabinetelor dentare private.

În Statele Unite, ancheta se concentrează pe cauzele medicale ale decesului și pe modul în care a fost gestionată anestezia. Tatăl copilului susține că băiețelul nu ar fi fost supravegheat corespunzător în timpul procedurii, o acuzație care, dacă se confirmă, ar putea duce la consecințe legale severe.

Ce spun specialiștii despre anestezia pediatrică

Tragediile de acest tip sunt rare, dar nu imposibile. Anestezia pediatrică presupune riscuri mai mari decât în cazul adulților deoarece copiii mici au o fiziologie diferită, iar variațiile respirației sau ale pulsului pot fi bruște. Pentru proceduri dentare, anestezia generală este folosită de obicei în cazurile în care copilul este foarte mic sau nu poate coopera.

Protocoalele medicale recomandă prezența obligatorie a unui medic anestezist cu experiență în pediatrie, monitorizarea continuă a parametrilor vitali și dotarea clinicii cu echipamente complete de resuscitare.

