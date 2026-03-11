Gala Excelenței Feminine ”The Smart, the Bold, the Beautiful” 2026: personalități din jurnalism, medicină, diplomație, cultură și mediul de afaceri, premiate pentru performanță și leadership

Sala Tronului a Muzeului Național de Artă al României a găzduit Gala Excelenței Feminine ediția a IV-a ”The Smart, the Bold, the Beautiful”, eveniment dedicat recunoașterii performanței profesionale și leadershipului feminin în domenii esențiale pentru societatea românească.

A fost al 34-lea eveniment organizat în cadrul platformei „Împreună protejăm România”, de către Grupul de Presă MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, Institutul Național de Statistică și Asociația MediaUno.

În cadrul galei au fost acordate 44 de premii de excelență unor personalități din domenii precum jurnalism, medicină, energie, diplomație, cultură, educație, administrație publică, antreprenoriat și cercetare.

Gala a reprezentat nu doar un moment de recunoaștere a performanței, ci și o oportunitate de a evidenția modele inspiraționale pentru generațiile viitoare, subliniind rolul esențial al femeilor în dezvoltarea societății.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului instituțional, ai mediului de afaceri, lideri de opinie și invitați speciali, într-o seară dedicată celebrării performanței și a contribuției feminine în toate domeniile de activitate.

Din Juriul Galei au făcut parte:

Prof. Univ. Dr. Diana-Loreta Păun , Șefa Clinicii de Endocrinologie Spitalul Universitar de Urgență București; președinte onorific

, Șefa Clinicii de Endocrinologie Spitalul Universitar de Urgență București; Anca Dana Dragu, Guvernator Banca Națională a Moldovei;

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării;

General Ing. Ionel-Sorin Bălan, Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale;

General-locotenent Ciprian Marin, Șeful Statului Major al Forţelor Terestre;

Viceamiral Mihai Panait, Șeful Statului Major al Forțelor Navale;

General locotenent Leonard-Gabriel Baraboi, Șeful Statului Major al Forţelor Aeriene;

Gen. (r) Daniel Petrescu, Șeful Statului Major al Apărării Dec. 2019- Nov. 2023;

General maior Alin-Ionel Mastan, Inspector General al Jandarmeriei Române;

Prof. Univ. Dr. Sorin-Mihai Cîmpeanu, Rector Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București;

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“;

Mihnea Costoiu, Rector Universitatea Politehnică din București;

Prof. Univ. Dr. habil. Costel Negricea, Rector Universitatea Româno-Americană;

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România;

Dr. Ing. Valentin Silivestru, Președinte - Director General INCD Turbomotoare COMOTI;

Dr. Ing. Adrian-Victor Vevera, Director general, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București;

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță, Director General Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”;

Ștefan Gadola, Fondator EnergoBit;

Teofil Mureșan- Fondator, Președintele Consiliului de Administrație, E-INFRA;

Florin Marian Spătaru, Director general GFR;

Dr. Alis Grasu, Manager General al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;

Silvia Vlăsceanu, Director Executiv HENRO;

Marina Coandă BunDac, Director și Membru Board Camera de Comerț România-Portugalia;

Conf. Univ. Dr. Beatrice Mahler, Șefa Clinicii de Pneumologie I din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”;

Mihai Fugarevici, Director General STADA Romania;