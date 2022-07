O nouă sămânță de scandal. Marina Almășan, în apărarea lui George Buhnici. Recomandarea pe care o face femeilor supraponderale

Marina Almășan îl susține pe influencerul George Buhnici, spunând că lumea merge pe litoral ca să se bucure de frumos și nu să vadă „revărsări de slană” şi „acumulări de celulită”.

„Ce-a făcut numitul Buhnici? Le-a înţepat discret, cu limba-i ascuţită, pe rubensienele reprezentante ale sexului (cândva) frumos, care, neţinand cont de «imperfecţiunile» majore ale trupului, se expun în faţa unor plaje întregi, în toată splendoarea celulitei şi a kilogramelor lor, fără să aibă nicio reţinere”, a afirmat Marina Almășan.

Ea se declară apărătoare a lui George Buhnici, care a provocat un întreg scandal cu o serie de afirmații privind femeile care își expun vergeturile și celulita pe plajă. Afirmațiile acestuia au stârnit numeroase reacții de indignare în spațiul public.

„Cu riscul de a deveni oarecum «avocatul diavolului», am să mă răţoiesc puţin la cei ce au sărit, la beregata lui Buhnici, ca muşcaţi de posterior. În primul rând, libertatea de expresie este la fel de valabilă ca şi libertatea de a-ţi expune epiderma la soare, indiferent de indicaţia acului de la cântar. Iar dacă ai blog, se presupune că de-asta l-ai făcut: ca să-ţi exprimi părerile personale”, a mai afirmat prezentatoarea.

Recomandarea Marinei Almășan pentru persoanele supraponderale

Marina Almășan se dă pe sine ca exemplu, recomandând ca cei ce nu se încadrează în tiparele de frumusețe actuale să nu se mai expună public, în văzul tuturor, ci undeva mai pe la periferia plajelor și la ore mici când nu sunt prea mulți privitori prin preajmă.

„M-am «expus» mereu cu zgârcenie în public, considerând (la fel ca şi Buhnici, constat!) că lumea vine la mare ca să se bucure de frumos. Nu de revărsări de slană şi de acumulări de celulită. Băile mele de soare se întâmplau mai mereu pe la câte-o periferie de plajă, mai totdeauna în costum de baie întreg şi invariabil la primele ore ale dimineţii”, a mai precizat aceasta

Marina Almășan a mai precizat că înainte de a merge în vacanță pe litoral ține o dietă drastică și urmează un program intensiv de gimnastică.

Deși se declară feministă, Marin Almășan recunoaște că acest lucru nu o oprește să privească critic „câte o femeie supraponderală al cărei număr de kilograme este invers proporţional cu cel al complexelor, cum îşi unduieşte dramatic depozitele de grăsime din şoldurile care îi deformează colanţii. Sau la câte un minijup din care explodează doi caltaboşi consistenţi, cocoţaţi pe tocuri de 10 centimetri, aparţinand toate unei dudui parfumate, care nici măcar nu se sinchiseşte de crucile pe care şi le fac cei din jur”, conform publicației Doctorul Zilei.

Declarațiile lui George Buhnici

Influencerul George Buhnici a declanșat un adevărat scandal cu o serie de afirmații pe care le-a făcut la adresa tinerelor care se expun la plajă, chiar dacă nu arată foarte bine. Afirmațiile sale cu privire la femeile care au celulită și vergeturi au stârnit un val de reacții negative în spațiul public și în mass-media. Mai multe vedete au declarat că nu este normal să critici aspectul fizic al femeilor și că vergeturile sau celulita sunt de foarte multe ori genetice.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare că să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat George Buhnici.