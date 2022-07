George Buhnici, criticat în online după ce a trimis tinerele la sală. „Nu am venit la mare pentru vergeturi”

Fostul jurnalist George Buhnici a stârnit un val de reacții negative în online după declarațiile făcute pe plaja Modern, în timp ce se afla la Neversea.

„Am venit să ne întâlnim cu prietenii, să ridicăm degetul mijlociu în fața pandemiei, să ne uităm acolo, în depărtare, la 60 de kilometri, și să ne bucurăm că nu suntem acolo și suntem aici și să ascultăm muzică bună”, a spus Buhnici în fața microfonului.

Apoi, a început să vorbească despre cum arată fetele care vin pe litoral și le-a criticat pe cele care nu au grijă de aspectul lor.

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală, fetelor!”, a spus Buhnici.

După aceste remarci, fostul jurnalist a făcut și o glumă despre soția lui, care l-a surprins și pe reporter.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea!”. Lorena Buhnici a apărut apoi în cadru râzând, iar soțul ei a pus-o să facă o piruetă în fața camerei:

„Uită-te la ea! Câți ani îi dai?” „25”, spune reporterul, iar Buhnici insistă: „25, mulțumesc”. Reporterul remarcă: „Dar nu-i minoră, cum ai zis!”, Lorena intervine și ea: „Nu, nu sunt, Doamne ferește!”, dar George Buhnici insistă: „Auzi, dacă-ți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră! Că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese!”

Buhnici a stârnit reacții negative în mediul online

Reacțiile după discursul lui Buhnici au venit în valuri în mediul online, acolo unde are sute de mii de urmăritori.

„Pe lângă că omul nostru a sugerat că este atras de minore și-a mai și prezentat nevasta ca pe un produs căruia era gata să-i facă un review. Apoi a făcut double-down pe Instagram”, a scris cineva pe Facebook.

Cele mai multe critici au venit de la femei.

„Ai 40de ani și statut de persoană publică și crezi că e perfect în regulă să susții că femeile merg la mare ca să agațe murături ca tine, așa că ar fi ideal să mai scape de celulită și vergeturi ca să te impresioneze. Apoi culminezi prin a spune că marele tău noroc în viață e că soția ta pare minoră. Then you call it a day =))))))”, mai arată un comentariu.

Nu au lipsit nici comentariile ironice, unul dintre ele spunând clar că Buhnici are un umor trist, amintind că în urmă cu doi ani, pe contul de Instagram, acesta a postat o imagine cu el și soția lui și a scris sub ea: „Am corupt această minoră. Mă declar pierdut.”

Momentan, George Buhnici nu a transmis niciun punct de vedere referitor la declarațiile făcute, dar a menționat că va trimite un punct de vedere în curând, informează Libertatea.