Un celebru polițist îl critică pe George Buhnici. „Să vă fie ruşine, măgarilor care sunteţi!“

Marian Godină, un celebru polițist român, a criticat dur părerea lui George Buhnici despre aspectul fizic al femeilor. Acesta a devenit tătic și a declarat că înțelege prin câte schimbări a trecut soția sa sau cât de greu este să ai grijă de un copil. El a transmis un mesaj dur după ce jurnalistul a făcut o serie de afirmații nepotrivite.

„Dacă a fi mafiot înseamnă să nu schimbi scutece, să nu împingi la căruţ, să nu-i faci băiţă bebeluşului, să nu-i dai biberon, atunci nu-s mafiot. Apropos, nici nu-mi doresc să fiu mafiot. Lăsându-mă pe mine la o parte şi comentariile în care eram atât de lăudat pentru «eforturile» mele, vreau să vă spun că greul e dus de Georgiana, iar asta cred că e valabil în orice familie. Mama este baza, oricât de mult mi-aş dori eu să împart sarcinile în mod egal, ba chiar să mă ocup eu mai mult”, a scris Godină.

„Mama duce cele nouă luni de sarcină, ea adoarme cu dureri lângă soţul neputincios, ea este cea care trece prin greul naşterii. Tot ea este cea care pune câteva kilograme în plus, eventual nişte celulită pe coapse, spre dispreţul vreunui beţivan aflat la mare „pentru a se uita după ţâţe şi buci”, a precizat poliţistul pe rețelele de socializare.

Marian Godină spune la final că „mamele merită toată aprecierea şi respectul nostru, iar dacă vreodată le comentaţi mamelor voastre, să vă fie ruşine, măgarilor care sunteţi voi măgari! Valabil şi pentru mine”.

George Buhnici, aspru cu femeile

Tot scandalul a pornit după ce realizatorul de vloguri despre tehnologie George Buhnici, în vârstă de 41 de ani, a criticat femeile care merg la plajă „cu celulită şi vergeturi”.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare că să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a precizat Buhnici.

„Sanşa vieţii mele e o soţie care arată ca o minoră” , a încheiat el.

După afirmațiile lui, mai multe vedete au declarat că nu este normal să critici aspectul fizic al femeilor și că vergeturile sau celulita sunt de foarte multe ori genetice.