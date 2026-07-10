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O nouă plângere pentru viol împotriva lui Patrick Bruel. Artistul este deja cercetat în mai multe dosare

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O nouă plângere pentru viol împotriva lui Patrick Bruel. Artistul este deja cercetat în mai multe dosarePatrick Bruel. Sursa foto: instagram
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Din cuprinsul articolului

O nouă plângere pentru viol a fost depusă împotriva cântărețului și actorului francez Patrick Bruel, în contextul în care artistul este deja pus sub acuzare în mai multe dosare privind presupuse infracțiuni de natură sexuală. Informația a fost confirmată vineri de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.

Noua plângere a fost înregistrată pe 24 iunie la Parchetul din Nanterre, în apropiere de Paris, și a fost transmisă celor patru judecători de instrucție care instrumentează dosarul.

Reclamanta spune că avea 16 ani la momentul faptelor

Potrivit sursei citate, femeia îl acuză pe Patrick Bruel că ar fi violat-o în regiunea pariziană, în anii 2000, când aceasta avea 16 ani și lucra ca model.

Anchetatorii au transmis că faptele reclamate în această plângere nu sunt prescrise.

Patrick Bruel este cercetat în mai multe dosare

Patrick Bruel

Patrick Bruel. Sursa foto: Facebook

Artistul francez, în vârstă de 67 de ani, este cercetat din 10 iunie în patru dosare distincte:

-un dosar de viol, pentru fapte care ar fi avut loc la Neuilly-sur-Seine în 2008; -un dosar privind tentativă de viol, pentru fapte presupus comise la Bruxelles în 2010; -un dosar privind agresiune sexuală și hărțuire sexuală, pentru fapte reclamate la Perpignan în 2019; -un dosar privind hărțuire sexuală, pentru fapte care ar fi avut loc la Ajaccio, în Corsica, tot în 2019.

În alte patru cauze, Patrick Bruel are statutul de martor asistat, o poziție juridică prevăzută de legislația franceză pentru persoanele asupra cărora există suspiciuni, dar împotriva cărora nu au fost formulate acuzații oficiale.

Alte acuzații sunt analizate de judecători

Cei patru magistrați au fost sesizați și în legătură cu alte acuzații de violență sexuală formulate de mai multe femei. Potrivit sursei apropiate anchetei, aceste fapte par, la o primă analiză, să fie prescrise.

După punerea sub acuzare a artistului, cel puțin cinci plângeri au fost depuse împotriva acestuia pentru presupuse fapte de viol, tentativă de viol și agresiune sexuală, care ar fi fost comise în perioada septembrie 1992 – 2014.

Artistul respinge toate acuzațiile

De la începutul procedurilor judiciare, Patrick Bruel a negat toate acuzațiile care îi sunt aduse.

Contactați de AFP, avocații artistului, Fanny Colin, Céline Lasek și Christophe Ingrain,  au declarat că acesta va răspunde „acestor acuzații inepte în singurul cadru pertinent și corespunzător: în justiție, dacă aceasta va fi sesizată”.

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