O nouă metodă pentru a vedea dincolo de Calea Lactee Ce arată un nou studiu

Un studiu realizat de o echipă internațională de astronomi arată că Superroiul galactic Vela, o structură cosmică ascunsă în spatele Căii Lactee, este mult mai extins și mai masiv decât estimările făcute anterior. Rezultatele cercetării au fost prezentate de specialiști de la Universitatea Cape Town (UCT) și colaboratori ai acestora și oferă o imagine mai clară asupra uneia dintre cele mai mari structuri din Universul apropiat, potrivit agenției Xinhua.

Astronomii explică faptul că această structură enormă de galaxii a fost dificil de observat deoarece se află într-o zonă a cerului acoperită de praful cosmic și de densitatea mare de stele din discul Căii Lactee. Regiunea este cunoscută în astronomie drept „Zona de Evitare”, deoarece instrumentele optice întâmpină dificultăți în detectarea obiectelor cosmice aflate în spatele acesteia.

Tocmai din acest motiv, dimensiunea reală a superroiului a rămas mult timp necunoscută.

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au folosit o metodă care combină mai multe tipuri de observații astronomice. Analiza include date despre deplasările spre roșu ale galaxiilor – indicatorul care arată viteza cu care acestea se îndepărtează pe măsură ce Universul se extinde – dar și informații despre distanța și mișcarea galaxiilor. Prin această combinație de date, oamenii de știință pot observa modul în care gravitația influențează distribuția materiei în spațiu.

În total, cercetătorii au analizat peste 65.000 de măsurători ale distanței dintre galaxii din catalogul CosmicFlows, la care au adăugat peste 8.000 de măsurători ale deplasării spre roșu obținute în observații recente. Aceste informații au permis reconstruirea distribuției materiei aflate în spatele Căii Lactee.

Observațiile au fost realizate cu ajutorul Southern African Large Telescope și al radiotelescopului MeerKAT. Aceste instrumente permit detectarea galaxiilor chiar și în regiunile cele mai obscure ale cerului.

Radiotelescopul MeerKAT a identificat hidrogenul gazos prin lungimi de undă radio capabile să traverseze norii de praf cosmic, dezvăluind astfel galaxii care nu pot fi observate ușor prin metode optice.

Datele analizate indică faptul că Superroiul Vela se află la aproximativ 800 de milioane de ani-lumină de Pământ și se întinde pe o distanță de aproximativ 300 de milioane de ani-lumină.

În ceea ce privește masa, cercetătorii estimează că aceasta este echivalentă cu aproximativ 30 de milioane de miliarde de sori. Această valoare îl plasează printre cele mai masive structuri cosmice din Universul apropiat, comparabil cu celebrul Superroi Shapley.

Analiza sugerează că sistemul este alcătuit din două nuclee dense care par să se deplaseze unul spre celălalt. Gravitația acestei structuri ar putea avea o influență mai mare decât alte structuri cunoscute, precum Superroiul Laniakea – din care face parte și galaxia noastră – sau Marele Atractor.

Renee Kraan-Korteweg, profesoară-emerită la Facultatea de Astronomie a Universității Cape Town și unul dintre coordonatorii cercetării, afirmă că rezultatele confirmă suspiciuni mai vechi legate de importanța acestei structuri cosmice.

"Sunt cu adevărat încântată că datele culese de grupul meu au putut fi încorporate cu succes în această metodologie inovatoare. Ea a confirmat, în sfârşit, importanţa Superroiului Vela-Banzi - ceva ce eu am bănuit cu peste un deceniu în urmă - şi arată că el joacă un rol important în fluxurile cosmice la scară largă în regiunea noastră din Univers, inclusiv în propriul nostru grup local de galaxii", a declarat ea.

Potrivit cercetătorilor, o înțelegere mai bună a acestei structuri va contribui la explicarea „fluxurilor cosmice”, adică a mișcărilor gravitaționale la scară foarte mare care influențează deplasarea galaxiilor.

Sambatriniaina Rajohnson, fostă doctorandă la UCT și membră a echipei de cercetare, spune că descoperirea acoperă un gol important din harta cosmică.

"Această descoperire ne ajută să completăm harta Universului apropiat. Pentru prima dată, îl putem vedea în mod clar pe unul dintre actorii gravitaţionali majori, care este ascuns în spatele galaxiei noastre", a declarat ea.

Cercetătorii au propus și un nume inspirat din limba xhosa pentru această structură: „Vela-Banzi”, care se traduce prin „dezvăluire pe scară largă”, sugerând faptul că superroiul galactic care apare din spatele Căii Lactee reprezintă una dintre cele mai mari structuri identificate în cosmosul apropiat.